Una joven escritora mendocina ganó un reconocido premio internacional de poesía y presentará su libro en España

Sofía Urrutigoity-“Sofi”, como se presenta-tiene 27 años, nació y se crio en Mendoza. Estudió Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y en diciembre de 2022 ganó el Premio internacional de poesía mística “San Juan de la Cruz” con su obra “Matrioshka”. Este viernes 30 de junio, la joven-que ahora vive en París-estará en Murcia, España para la presentación de su libro. En un cálido diálogo con Los Andes, Sofi cuenta todas las experiencias que la llevaron a escribir estos poemas y el proceso creativo de los mismos.

La joven escritora, una vez recibida, se introdujo en el mundo laboral como docente de nivel medio y universitario en la carrera de Comunicación Social en la Universidad Juan Agustín Maza. Sus búsquedas la llevaron a la Universidad de Sevilla, España y allí hizo un Máster en Escritura Creativa, campo que le fascina y al que se dedica, y se especializó en estudios de poesía española contemporánea. En este proceso, fue descubriendo su voz propia, que se enmarcaba en una vertiente simbólica.

Sofía volvió a Mendoza, se casó y su nueva vida le abrió otro camino: se trasladó junto a su esposo a Chicago, en Estados Unidos, mientras dictaba talleres de escritura creativa para adultos y niños, además de llevar adelante clubes de lectura. Actualmente está radicada en París, a la que define como una ciudad “estupenda para inspirarse”, desde donde avanza con sus estudios doctorales.

El Premio, un reconocimiento de prestigio internacional

El Premio Internacional de Poesía Mística Albacara “San Juan de la Cruz” está focalizado en distinguir aquellas voces contemporáneas de la escritura mística y es uno de los más importantes de la actualidad. “Muchos de los grandes poetas españoles que estudio han adquirido un San Juan de la Cruz. A partir de eso tuve presente este premio”, cuenta Sofía.

Es propio de los tiempos de mudanza la aparición de muchas y diversas emociones. Un año en Chicago y la decisión a fines del año pasado de mudarse a París fueron fuente de inspiración para que Sofía fuera dejando trazos de esos momentos en forma de poesía. Así, lo que fue escribiendo lo sistematizó en una idea de poemario. Con la llegada a Francia, y los sentimientos a flor de piel que seguían siendo tierra fértil para escribir, decidió postular al Premio y envió un proyecto de libro, un poemario titulado “Matrioshka”.

Entre más de 250 obras literarias, fue elegida la de la mendocina. A la noticia se la dieron en diciembre de 2022. Además de un aporte económico, el premio consiste en la publicación del libro y en su presentación en Caravaca de la Cruz, ciudad española de cuyo ayuntamiento depende la organización de este galardón.

Sofía cuando recibió el premio en diciembre de 2022. Foto: Facebook Certamen Literario "Premio Albacara"

“Lo mejor de esta experiencia del Premio fue la oportunidad de interactuar, conocer y charlar con grandes figuras del campo de la poesía actual que he venido estudiando. Fue un aprendizaje vital de suma importancia para mis intereses, mi pasión y para esto que me dedico”, asegura Sofía.

“Matrioshka”: cambios de vida volcados al papel

“El proceso de escritura de cada poema que configuran la serie fue transcurriendo en el primer año de casados en Chicago, la ‘ciudad de los vientos’, como la llaman. Es una ciudad de ocho meses bajo nieve, fría, atravesada por la intensidad de emociones del desarraigo” cuenta Sofía a Los Andes. Además, la experiencia implicó toparse con un “idioma desconocido, una búsqueda de identidad y también un maravillarse por el nuevo entorno”.

“Toda las vivencias de llevar adelante un proyecto de a dos, de construir una casa, iban resonando en mí y así fui escribiendo cada poema que hoy configura el libro de Matrioshka”, afirma.

Sofía, en Europa, junto a su esposo. Foto: Gentileza

El proceso creativo se vio fuertemente caracterizado por el símbolo de la casa. “La casa como gran metáfora de la vida”, explica Sofía. “A medida que transitaba la escritura se iban ‘colando’ muchas referencias a símbolos muy pesados en torno a la casa, presentes en todas las culturas. Pero en mí se iban manifestando con mayor fuerza toda una serie de mitos y leyendas de los mundos hebreo y grecolatino. Así yo veía que continuaba mi estilo, ese que había practicado en el máster: el simbolismo”, añade.

“Los poetas vamos observando, escuchando el ritmo que los símbolos van imprimiendo en nuestra sensibilidad, en nuestras emociones. Así, ‘Michigan’, ‘Chicago’, ‘Hogar’, ‘Familia’, se fueron desplegando en cada poema. Mientras escribía podía comprender entonces situaciones que racionalmente no”, lo que ejemplifica con una experiencia muy concreta.

“Una vez, durante la noche, hubo un accidente en el edifico en el que vivíamos. Hacían -26°C en Chicago, había bomberos, todo de estilo muy novelesco. En ese momento, en el que estaba entre el sueño y la vigilia, en medio del barullo, se manifestó en mí el inicio de un poema. Al otro día me desperté e inmediatamente volqué toda esa verborragia en el escrito. Hoy, yo leo ese poema y me doy cuenta de que expresa el deseo de proyección de familia, no solo como un proyecto de a dos sino la concreción de ese amor en un tercero, en la llegada de un hijo”, relata. “Hoy por hoy, con mi niña que nació acá en París hace cinco meses, me doy cuenta de que ese poema estaba augurando su llegada. Y yo en aquel momento no fui consciente”.

“Esto es lo que quiere justamente fomentar este Premio Albacara de Poesía Mística ‘San Juan de la Cruz’: la gran corriente de la poesía mística, que nació justamente en Caravaca de la Cruz, lugar donde se organiza el certamen”, concluye Sofía.

El viernes 30 de junio “Matrioshka”, publicada por la editorial Gollarín, será presentada en Murcia. Allí, la poesía mendocina estará representada por esta joven que recurre “a la imagen, a las emociones, al símbolo, a la metáfora y a la retórica del silencio” porque cree-como dice el poeta español Rafael Guillén-”en la otra mitad de lo visible”.

La mendocina viajará a España para la presentación y lanzamiento de su libro.

