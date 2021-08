Una funcionaria salteña insultó y lanzó fuertes amenazas contra docentes: “Si tuviese una 4x4 las paso por encima”

Este jueves un grupo trabajadores de la educación se reunió frente a la Casa de Gobierno de Salta, para protestar por mejoras salariales, sin embargo, entre la manifestación ocurrió un escándalo inesperado cuando una funcionaria entró en cólera porque no la dejaban pasar en su auto, por lo que estalló y terminó amenazando con “pasarle por encima” a una maestra.

La funcionaria en cuestión se llama María José Hansen y ella misma decidió filmar la protesta encabezada por el grupo de docentes en el ingreso a la Casa de Gobierno. La mujer, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, se exhibió furiosa ante la imposibilidad de salir del lugar, ya que llevaba apuro para ir a buscar a su hija de cuatro años al jardín de infantes. “Miren esta docente, la que le enseña a nuestros hijos, arriba de mi capó para que yo no pueda pasar”, aseguró.

La grabación tuvo lugar dentro de su vehículo y fue difundido horas más tarde en las redes sociales, donde rápidamente se virilizaron. En el video se la escucha decir: “Así son los autoconvocados. ¿Esto le van a enseñar a nuestros hijos de respeto, códigos, valores, de principios, del deber ser? Seguime filmando que quiero salir en todos lados. No se puede creer, es una falta de respeto. ¿Y la libertad nuestra dónde mierda está?”.

Del otro lado se escucha que una de las manifestantes le pide que no le falte el respeto, a lo que Hansen le lanzó sin medir: “Les voy a meter el auto encima, ya van a ver. Ahí van a quedar. Mirá la cara de esta docente. Ah, ¿te tapás ahora? Vas a salir en todos los medios, te aviso”.

Y continúa: “Yo estoy reclamando circular, vos no tenés derecho a coartar mi libertad. Me extraña de una docente. ¿En dónde te instruiste? ¿Vos le vas a enseñar a un niño? ¿De qué le vas a enseñar, de patotera?”.

Sin embargo, los docentes mantenían el respeto y no le dieron nada, pero tampoco le dieron espacio para circular, por lo que Hansen elevó su enojo y con un tono de voz ya más alto descendió de su vehículo para filmar los rostros de las participantes: “Córranme la camioneta que necesito pasar a retirar a mi hija de 4 años”.

Fue en ese momento cuando decidió amenazar a una las maestras: “Y se tapan la cara con gorras, negras de mierda. No voy a hacer bosta mi auto, te aviso que no voy a liquidar mi auto por vos. Mi auto no pasa por ahí. Si tuviese una 4x4 te paso por encima”.

No obstante, en uno de los videos filmados por las docentes, que también se viralizó en las redes, se distingue a Hansen ya faltándoles completamente el respecto a las manifestantes: “Razoná, ¿sos docente o pelotuda? Andá a laburar, cobran 200 lucas. Tengo el informe, hija de puta”.

Pedido de disculpas y denuncia del INADI

Después de la trascendencia de los videos y los insultos que le llegaron, la funcionaria esgrimió un descargo en el que explicó: “Los videos se editaron, si trabajara en un supermercado o una tienda, no sería público”.

Después realizó un pedido de disculpas: “Yo hago mea culpa, estaba bastante sacada y tiene que ver con que tengo una hija, de cuatro años, la cual no tiene padre, no tengo un plan B para que la retiren del colegio y estaba desesperada como mamá. Que un grupo no entienda esa situación me parece una locura”.

“La verdad es que estaba desesperada, la bronca e impotencia me ganaron, cuando dije negra de mierda fue más una expresión de enojo, podría haber dicho un millón de insultos, fue un momento de mucha bronca e impotencia. Si a alguien ofendí, pido disculpas, pero claramente tiene que ver con un estado de emoción, no por discriminar”, agregó.

Sin embargo, sus dichos y su accionar frente a los manifestantes fue repudiado por la oficina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) de Salta, a través del director Gustavo Farquharson, que aseguró que la institución denunciará a Hansen.

“Es inadmisible el discurso de odio contra los docentes y esto demuestra la necesidad que los funcionarios públicos se capaciten en perspectiva antidiscriminatoria”, sostuvo el titular del organismo en diálogo con el medio local Cuarto.