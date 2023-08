Una ex Gran Hermano ofreció trabajo a piqueteros durante una marcha y recibió más de 300 solicitudes

En el actual contexto en que los argentinos experimentan incertidumbre y desconcierto en lo que respecta a la economía del país, se llevaron a cabo diferentes marchas a lo largo del territorio nacional. Una de ellas congregó a un centenar de piqueteros en Buenos Aires, sobre Plaza de Mayo, donde un particular episodio se viralizó.

Los manifestantes se dirigieron por la avenida 9 de julio hacia el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Victoria Tolosa Paz, bajo la consigna de “asistencia integral a los comedores populares. Basta de hambre, abajo el ajuste”. Luego, continuaron su camino y se concentraron frente al Palacio de Hacienda. En las inmediaciones, se encuentra el edificio donde trabaja Lorena González, la mujer que les ofreció trabajo a los piqueteros.

“Fue algo espontáneo. Primero estaba enojada por el ruido y la desidia que veía desde el balcón. Me dio mucha bronca”, relató González al medio TN. La mujer ejerce como directora en una empresa de construcción que fundó junto a su exesposo y se encontraba en una de sus oficinas cuando se desató la protesta.

Fue en esa circunstancia en que la mujer salió al balcón con un improvisado cartel en el que se podía leer “hay vacantes”. Si bien en un principio muchos pensaron que era una ironía, González comenzó a dialogar con los protestantes y les aseguró que la propuesta era real.

Lorena González fue la primera eliminada en la primera edición de Gran Hermano Argentina.

“Una persona me miró y me preguntó si lo estaba cargando, le dije que no y que estábamos en el primer piso”, dijo al mencionado medio. Una notera de “Bien de Mañana” (eltrece), agregó que la mujer bajó del edificio con lapicera y papel en mano y comenzó a anotar el nombre de todos los interesados. En este sentido, la encargada de Recursos Humanos de la constructora, reveló a TN que “ahora hay un cartel en la puerta con un mail y la gente puede postularse. Entre ayer y hoy sumamos más de 300 propuestas para empezar a trabajar”.

“En empresas como la nuestra trabajamos con personas, tratamos de dar dignidad. Nosotros tomamos gente que viene muy golpeada, somos inclusivos. Hay mucha gente que viene y no te dice que tuvo antecedentes penales. Nosotros como empresa tenemos que dar el ejemplo y poder reinsertarlos en la sociedad de una manera donde se pueda evitar que esta gente salga a delinquir nuevamente”, profundizó González en diálogo con los panelistas de Bien de Mañana.

El video de González se viralizó rápidamente por su inesperado accionar y le pidió a quienes se acercaron a solicitar trabajo “que no quede en la nada”. La mujer, además, fue reconocida por medios del país por su participación en la primera gala de Gran Hermano. Durante el reality que se llevó a cabo en el año 2000, Lorena quedó seleccionada entre los 12 participantes, pero fue la primera concursante en ser eliminada.

Seguí leyendo: