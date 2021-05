Una empresa argentina envió a sus empleados mayores de 40 años a vacunarse a EEUU: ¿A qué se dedican?

Un broker de capitales nacionales con 155 trabajadores a su cargo envió a sus empleados mayores de 40 años a los Estados Unidos para que se vacunen contra el Covid-19.

Según informó La Nación, Grupo Gaman adquirió en el último tiempo diversas empresas y participaciones, pese a los problemas de la pandemia.

“Durante todos los meses de pandemia pagamos un bono a los empleados y una de las decisiones más fuertes que tomamos fue mandar a vacunar a los Estados Unidos, a costo de la empresa, a todos los mayores de 40 que tuvieran una antigüedad de más de tres años. Los enviamos a Miami y algunos, a Houston”, explicó el presidente del Grupo Gaman, Juan Manuel Manganaro.

“Lo vimos como comprar un seguro de vida para la gente. Aquellos empleados que no hubieran tenido covid todavía, y que cumplían esos requisitos, fueron a vacunarse en cinco tandas. El 5 de junio sale la sexta”, dijo.

“Ninguna otra empresa lo hizo y gastamos mucho dinero, pero es la valoración que tenemos por nuestros recursos humanos”, agregó.

Manganaro contó que tomaron la decisión debido al crecimiento de la empresa, ya que en el último tiempo logró ser “uno de los brokers que más creció durante la pandemia”.

“Tomamos gente luchadora, muy trabajadora y de bajos recursos que valora mucho el trabajo y lo cuidan”, dice Manganaro.

Grupo Gaman expandió este año sus servicios con la reciente compra de los paquetes accionarios de EHS y de Asset Broker. De la última adquirió un 35% de sus acciones junto con la acción de oro que le permite alinear la empresa a las políticas internas del grupo.

“Más allá de si es un momento o no de comprar compañías, las empresas nacionales no tenemos más alternativa que seguir avanzando, independientemente de las circunstancias. No tenemos chance más que ampliar nuestro margen de seguridad tratando de seguir avanzando”, confió.

Manganaro considera que los mayores desafíos en Argentina son la inflación y el cepo cambiario que dificultan las operaciones en el mercado. Hoy, Grupo Gaman cuenta con 150.000 clientes, entre particulares, corporaciones y pymes y proyecta facturar este año cerca de $1000 millones.

“Tenemos una estrategia, pero somos prudentes. Nos la replanteamos en cada oportunidad, porque así como las crisis son oportunidades, los valores de cada empresa en el mercado cambian y puede haber errores insalvables”, cerró.