Una empleada de limpieza fue sorprendida por sus compañeros de trabajo y ahora podrá festejar Año Nuevo

Este jueves se hizo viral un video de una cordobesa, que se emocionó hasta las lágrimas por la actitud que tuvieron sus compañeros de trabajo. Se trata de Cintia Rivero, lleva poco tiempo como empleada de limpieza en una concesionaria y fueron sus nuevos compañeros quienes le brindaron una sorpresa para que festeje en Año Nuevo.

La mujer fue convocada en el salón principal de la sucursal en la que trabaja y allí, una de las personas que del área administrativa le entregó un sobre.

Filmada por otro de sus compañeros, Cintia lo abrió sin saber lo que venía dentro, pensando que se trataba de una broma por ser nueva en la compañía. Sin embargo, la suma de varios miles de pesos provocaron su emoción instantánea.

Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Cintia atinó a preguntar: “¿Por qué tanto?”. Uno de sus jefes le respondió: “Gracias por tanto a vos”.

La cordobesa volvió a emocionarse y la abrazaron para felicitarla por el labor que lleva a cabo.

La mujer es madre de un bebé de un año y medio y tras la repercusión del video decidió publicar otro contando toda la historia en su cuenta de Tik Tok. Rápidamente alcanzó las 3.000.000 de visualizaciones. “A los que me preguntaban, me regalaron plata. Y les puedo decir que es más que mi aguinaldo. Nunca me habían hecho reír tanto, fue muy gracioso”, reveló.

Luego agregó: “Si me emocioné fue por la actitud de todos. No importa si fueron 500 mil pesos... Hace tres meses que estoy, sé que el dueño dijo: ‘Hagamos esto por Cintia’. Eso me encantó. Y no viene mal. Muchas gracias por los comentarios. He recibido comentarios muy lindos y graciosos”.

La mujer explicó de qué se trataba el video viral en otra publicación que también compartió en su perfil. En el que reveló que recibió comentarios negativos.

“Dos o tres mensajitos malos no me afectan. Sí uno está metido en esto tenemos que aceptar la opinión de todos y bueno, muchas gracias. No estoy pasando por un momento tan lindo y me levantó. Me he reído muchísimo”, sostuvo.