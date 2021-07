Una docente se vacunó con la Sputnik V y sorprendió con su remera: “Gracias, Alberto, por envenenarme”

Una docente jubilada de Neuquén recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y eligió una remera llamativa porque quería “agradecerle” al presidente Alberto Fernández.

“¡Gracias, Alberto, por envenenarme!”, se estampó -en tono irónico- Haydee Aguilar en la parte delantera de la remera, mientras que en la espalda la dedicatoria fue para la vicepresidenta Cristina Kirchner: “¡Gracias, Cristina, por inyectarme el chip... de la vida!”.

Las fotos de la mujer neuquina se hicieron virales en Twitter, donde hubo comentarios a favor y en contra del gesto que tuvo la usuaria.

Docente jubilada se vacunó con la Sputnik V y su remera generó polémica - Twitter

“Gracias, compañeros. No esperaba tantas respuestas por una simple remera. Me alegraron el día. Para retribuir tanta buena onda, les comparto la imagen de la espalda”, agregó Haydee en Twitter (@haaguilar1).

En otro tuit, la mujer escribió: “Pasaron tres meses y 10 días, pero parece que así elaboras más anticuerpos, según nos explicó la médica coordinadora”.

El mensaje irónico de la usuaria fue dedicado a algunos referentes de la oposición que, meses atrás, habían cuestionado la Sputnik V, ya que había sido adquirida por el Gobierno nacional sin autorización de organismos mundiales y sin estudios completos en The Lancet. Una de las acusadas por el kirchnerismo fue la exdiputada nacional, Elisa Carrió, pero ella desmintió haber dicho eso.

“Cuando me pronuncié en diciembre, la vacuna Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años, por eso fines de enero se vacunan el Presidente y la vicepresidenta. Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse”, aclaró Lilita en diálogo con el noticiero TN Central.