Una inesperada polémica tomó visibilidad en las redes sociales durante las últimas horas. Luego de la finalización de los festejos principales de la Fiesta de la Vendimia 2022 -con el Acto central de “Milagro del Vino Nuevo” y las dos noches de repeticiones incluidas-, Mayra Ballesteros, una joven diseñadora de moda mendocina, compartió algunos bocetos de trabajos que había realizado para otras de las propuestas que no fue elegida como número central de la Vendimia 2022 y se mostró “sorprendida” por la similitud de su creación con parte del vestuario que se vio en la puesta en escena del Acto central.

Y aunque en un primer momento -en base a una publicación de Twitter de ella y que luego fue eliminada- se tomó abiertamente como una denuncia pública que ella hacía referida una copia a su modelo, la propia diseñadora se encargó de aclarar que no quiso dar a entender eso, sino que lo que le llamó la atención fue la “gigantesca coincidencia”.

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Teatro Griego Frank Romero Day

“Mi intención es mostrar mi diseño y la sorpresa que me generó -a mí y a otras personas- las similitudes que habían con los diseños sobre el escenario. Dentro del equipo son varios los que se sorprendieron por el mismo tema. Esta es la primera vez que diseñé un vestuario para semejante espectáculo como es Vendimia y me sorprendió mucho lo sucedido. En el fondo espero que todo sea una inmensa coincidencia”, destacó Ballesteros a Los Andes. Además, la joven le intentó bajarle la tensión a la polémica al aclarar explícitamente que no quiere que esta apreciación personal se tome como que está hablando expresamente de una denuncia o acusación, y sostuvo que tampoco se ha referido a la situación como ”plagio o robo”.

Una diseñadora mostró las “similitudes” entre sus diseños y el vestuario de Vendimia y causó revuelo. Foto: Instagram @mayraballest

Desde el equipo que coordinó y dio vida al número central de la Vendimia 2022 -encabezado por los directores Vilma Rúpolo y Federico Ortega-, en tanto, aclararon que ni siquiera llegaron a conocer las propuestas que no fueron elegidas ni sus detalles. Y, en sintonía con la diseñadora, también quisieron restarle dramatismo a la situación.

“Espero que sea una gigantesca coincidencia”

Luego del conflictivo tuit que publicó y luego eliminó -incluso, dio de baja la cuenta en esa red social-, Mayra Ballesteros eligió su perfil de Instagram (@mayraballest, donde tiene más de 10.000 seguidores) para ahondar en los detalles sobre lo que observó presencialmente en el Frank Romero Day durante la segunda repetición y que terminó por convertirse en una gran polémica. Y lo hizo en sus stories.

“Ayer (NdA: por el lunes) fui a ver la Vendimia, todo muy hermoso, salvo que apenas empezó vi sobre el escenario un diseño mío”, se lee al comienzo de la captura de un texto escrito por ella misma en un block de notas virtual. En esta primera historia, Mayra contó que durante octubre y noviembre trabajó en la propuesta “Vendimia en 7 días”, encabezada por Pedro Marabini y que fue una de las opciones que finalmente no quedó seleccionada por el jurado.

“La carpeta con mis diseños nadie sabe dónde está. Después del coloquio donde se eligió quién haría Vendimia, no supe más nada. Pero casualmente vi a lo largo de toda la fiesta un diseño que íbamos a usar en un cuadro muy importante: el de los flamencos”, siguió la joven. Y tras describir los detalles específicos de la propuesta de vestuario que ella había creado, abrió el interrogante. “Díganme ustedes qué tantas posibilidades hay de que, en dos propuestas de Vendimia completamente diferente y con diferentes historias, exista la casualidad de que alguien más haya pensando exactamente en el mismo vestuario que yo”.

Al final de este escrito, Mayra Ballesteros se refirió a la situación como “vergonzosa, deshonesta y muy poco profesional”. Incluso, en una historia posterior, la joven incluyó la captura de una conversación de WhatsApp con otra persona y donde resaltan la llamativa “coincidencia”.

“Tristemente no podemos hacer nada. Es de terror. Yo estoy muy enojada, porque tanto papelerío, firmas y declaraciones juradas no sirven para nada. Pero esto del arte es todo puras envidias y falsedades, ya vas a ir aprendiendo”, escribió la diseñadora en ese chat, y agregó emojis de caras enojadas.

En una seguidilla de historias posteriores -también en Instagram-, la diseñadora se filmó a sí misma intentando bajar la polémica. “Me llamó la atención, los vi en persona (NdA: a los diseños). Demasiadas coincidencias. Espero estarme equivocando y que haya sido una gigantesca coincidencia”, se explayó.

La joven aclaró, además, que no conoce a nadie del equipo ganador y valoró la expriencia de haber participado por primera vez en una propuesta para la Fiesta de la Vendimia. “Haber puesto tanto en algo y que después pase esto es doloroso. No sé ni cómo describir la situación. No es enojo y a la vez, sí. Como que me duele por todo el esfuerzo, la ilusión. Este video es porque me escribieron muchas personas, a muchos les pasó lo mismo: vieron el video y creyeron que (NdA: los diseños) eran los míos”, concluyó

La explicación de los realizadores de la Fiesta de la Vendimia

Los responsables del número principal de la Vendimia 2022, “Milagro del Vino Nuevo” no se mantuvieron al margen de la polémica. El productor del número central, Mariano Morales aclaró que en la puesta se utilizó un vestuario “totalente original”, al tiempo que dijo que es “imposible” que se haya copiado alguna idea.

“Hay un jurado multidisciplinario que elige la que considera como la mejor propuesta y creo que es el mejor método para elegir la propuesta. Pero nunca tenemos acceso a las otras carpetas”, explicó.

Por su parte, el vestuarista de la propuesta que finalmente dio vida a la Fiesta, Marcelo Mengarelli descartó también cualquier posibilidad de plagio. “Presentamos los diseños el mismo día, yo presenté un diseño original y no tenemos acceso, incluso aún, a las otras carpetas. No he visto la propuesta de la que se habla ni el dibujo como para poder decir ‘es parecido’ o ‘no es parecido’. Esa carpeta se la lleva Cultura”, destacó Mengarelli.

Con la intención de bajarle los humos a la situación, el vestuarista destacó -además de negar cualquier posibilidad de copia o “inspiración”- que está dispuesto a juntarse y hablar cara a cara con Mayra Ballesteros. “Estoy dispuesto a tomar un café con ella y explicarle cómo fue el proceso creativo. Tomo esta reacción desde la posición en que he estado yo cuando no fui elegido. Tal vez, el error de fondo es que no se devuelvan las carpetas que no quedaron seleccionadas”, concluyó.