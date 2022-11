Una concesionaria le regaló una camioneta al padre de un nene con “huesos de cristal” para que pueda pagar el tratamiento

Tomás Mansilla es un nene cordobés de 12 años que padece osteogénesis imperfecta, enfermedad también conocida como “huesos de cristal”. A raíz de esta condición los huesos de Tomás sufren de una fragilidad excesiva y el tratamiento que lleva adelante es muy largo y costoso. Es por esto que el dueño de una concesionaria de autos tuvo un conmovedor gesto y le regaló a su papá una camioneta para que pudiera trabajar con ella y costear todos los gastos.

Un médico del hospital Garraham de Buenos Aires viajó a Córdoba especialmente para poder operar a “Tomy” el viernes pasado sin que tenga que ser trasladado.

Tomy ha sufrido 200 fracturas desde que le diagnosticaron la enfermedad. (Foto: Gentileza El Doce)

La familia del chico está realizando desde hace varios meses distintas colectas para poder cubrir todos los gastos que implica el proceso de recuperación. Su padre, además, reparte a domicilio frutas y verduras para poder juntar dinero.

Cuando los dueños de una concesionaria de autos de Córdoba Capital se enteraron de la situación decidieron regalarle un vehículo a José, el papá de “Tomy” una camioneta para que pueda seguir realizando su trabajo y así solventar el tratamiento.

En diálogo con el programa Arriba Córdoba (eldoce), José dijo: “No puedo creer esto que me está pasando, no tengo palabras, en lo único que pienso en este momento es en Tomy”. Y agregó: “Todo lo que venimos peleándola, me emociona realmente, la venimos luchando desde hace un montón y la vida te da esto. La enfermedad es incurable. Esto nos cambió la vida, pero aparecen personas como Julio y no hay palabras”.

José en la nueva camioneta que lo ayudará a seguir luchando por su hijo.

Julio es el nombre del dueño del negocio. El hombre contó que todos los empleados tuvieron la iniciativa y estuvieron de acuerdo en darles una mano al hombre y a su hijo. “Es para nosotros un gusto poder ayudarlo entregándole este auto”, expresó hablando con La Voz.

En medio de la emoción, José aseguró: “Este vehículo me cambia por completo todo, para hacer el reparto, tengo que ir una sola vez al mercado y puedo ayudar más a Tomy”.

Además de la camioneta, mientras el programa estaba siendo transmitido, el hombre recibió un freezer y una heladera para el almacenamiento de la comida que reparte.

“Yo cuando le entrego el bolsón a la gente es como que le entrego mi esfuerzo. Lo hago con todas las ganas porque quiero laburar y siento que estoy haciendo algo por mis hijos”, sostuvo.

“Tomy no tiene cura, nos cuesta porque él tendría que estar en la escuela pero le ponemos onda”, señaló José y concluyó con un contundente mensaje: “A los papás que tienen a sus hijos sanos les digo que los disfruten al máximo”.

Si deséas colaborar con Tomy podés hacerlo comunicándote con los siguientes contactos: