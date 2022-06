Una atleta promesa de Rivadavia busca ayuda para poder ir al torneo Sudamericano u18

Selene Olivieri Carrizo es una joven atleta oriunda de Rivadavia, y pese a su corta edad ya se proyecta como una de las grandes promesas a nivel nacional en lanzamiento de disco y bala, las destrezas a las que se dedica.

Sin embargo, su gran presente deportivo no coincide con sus posibilidades económicas, ya que la joven necesita asistir a torneos nacionales para revalidar sus marcas y así clasificar al torneo Sudamericano, pero los viajes le resultan costosos y ella, que hace todo “a pulmón”, no puede costearlos.

“Este año tengo nacionales importantes, como en Chaco, Misiones y Mar Del Plata, a los cuales tengo que ir porque necesito validar mis marcas para ser tenida en cuenta en el equipo para el Sudamericano U18, a realizarse en Brasil”, contó la rivadaviense en una entrevista con Soy del Este.

Sus principales apoyos en el deporte son sus propios familiares, en especial su abuelo, quien además es su entrenador: “Hacen lo posible para que yo pueda viajar a los diferentes nacionales, pero se nos está haciendo muy difícil”, se lamentó Selene.

Hasta ahora, la colaboración que ha recibido llegó desde otro municipio: “Yo soy de Rivadavia, pero ahora estoy representando a la Escuela Municipal de Atletismo de La Paz, que me ha ayudado bastante desde lo económico. Se me hacen muy costosos los viajes, ya que me tengo que pagar el traslado, el alojamiento, la comida y además la inscripción del torneo”.

Por eso, Selene decidió hacer pública su situación en las redes sociales, y la comunidad digital reaccionó inmediatamente para difundir el impedimento de la joven atleta, ya que de no conseguir viajar a los nacionales, podría truncar su potencial y su sueño de competir a nivel internacional.

A propósito de su corta pero importante carrera en el atletismo, la joven contó que “en el 2019 clasifiqué al Sudamericano Escolar U16, donde salí campeona sudamericana”. En el 2020, además, hizo récord argentino U16 con el disco de la categoría 750g; mientras que en el 2021 clasificó a los Juegos Binacionales, quedando en el tercer lugar. También viajó al Nacional u18 y quedó tercera también, realizando la marca mínima para el sudamericano U18.

“Este año se hicieron los selectivos en la provincia de San Luis y Santa Fe de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022, logré entrar al Sudamericano y quedé 4ta con una marca de 38.78mts (disco de un kilo)”; explicó Selene.

“Ahora se me vienen estos nacionales donde tengo la chance de meter la marca mínima para ser tenida en cuenta en el equipo nacional del sudamericano U18 en Brasil”, resaltó. Con ese objetivo, el fin de semana entrante participará de un torneo en Villa Mercedes, San Luis; y más tarde lo hará en la Copa Nacional U20, los días 25 y 26 de junio.

“Quiero darles las gracias a todas las personas que compartieron la publicación que hice en mi Instagram, a todas las personas que me apoyan, especialmente mis abuelos y mi mejor amigo, Luciano Pitón, que también es lanzador de disco e incluso tiene el récord mendocino; y a toda mi familia que siempre están apoyándome en todo momento”, concluyó Selene, a la espera de que llegue la tan ansiada ayuda que le permita seguir con su prometedora carrera.