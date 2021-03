Una adolescente wichi denunció que le pusieron un “chip” anticonceptivo sin su consentimiento en Formosa

Una joven madre wichi, llamada Sabina, denunció que le colocaron un implante subdérmico anticonceptivo sin su consentimiento en Formosa. El caso se dio a conocer en un informe de Telenoche, donde la joven junto a su padre mostraron una tarjeta que le había dado para acreditar el procedimiento.

Hace algunas semana los vecinas de Sabina habían denunciado que la Policía formoseña se había llevado a la joven y que durante 17 días no habían tenido noticias de ella.

La joven había estado en un centro de alojamiento preventivo por coronavirus que se han convertido en objeto de críticas y han puesto en la mira al gobernador Gildo Insfrán.

“Vino la Policía a llevarla y ella no quiso, se escondió. Volvieron a las seis de la mañana y se la llevaron como estaba. Nosotras pedíamos que devuelvan al chiquito”, aseguró una vecina.

En el mismo informe, el padre de Sabina contó a su hija le habían colocado “un chip”. Aseguró que le indicaron que, si no accedía a ponérselo, no la iban a “largar nunca”. “Como tenía miedo, aceptó”, aseguró.

La joven, que habla poco castellano, se señalaba el brazo para explicar el lugar donde le habían puesto el implante. “Dice que si no puedo hacer, no me voy a ir a casa”, manifestó.

Ni el padre ni su hija podía explicar a la periodista Paula Bernini para qué servía el supuesto “chip”.”Le dieron algo como un ticket, un documento”, afirmó el hombre.

Inmediatamente, Bernini pidió ver la tarjeta y en ella encontró la explicación. “Implanon: implante para uso subdérmico. El poseedor de esta tarjeta está usando un implante anticonceptivo para uso subdérmico que contiene progestina. Está ubicado en el lado interno de la parte superior del brazo. En caso de accidente, no intente extraerlo”, decía.

Más tarde, en diálogo con Telenoche, el médico clínico Manuel Giménez (MP 1121) calificó el hecho de “aberrante”. Remarcó que, para indicar cualquier tratamiento anticonceptivo, es necesario realizar análisis ginecológicos previamente y consultas especializadas.

“Está totalmente mal. No se puede hacer eso sin estudios y menos sin consultarle al paciente y a su familia”, aseveró.