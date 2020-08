Un tercio del total de casos de Covid-19 se registró en esta semana

La última semana se detectaron 1.274 casos positivos de Covid-19 en Mendoza, lo cual es poco más de un tercio registrado desde el inicio de la pandemia. Los números expresan cómo se han acelerado los contagios, de la mano de una curva que se disparó en julio. Esto también puede asociarse a una mayor cantidad de testeos.

Ese número es concretamente 36% de los 3.553 informados desde el 21 de marzo. Hasta el domingo 9 de agosto eran 2.279 los informados.

Ayer se sumaron 205 nuevos casos. El ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que la mayoría (159) se infectó por contacto estrecho con positivos de Covid-19, dentro de los que se incluyen familiares.

Además, un positivo más entre el personal de Salud mientras que 45 quedaron en investigación al desconocerse el nexo epidemiológico.

Entre los informados ayer se cuenta el procurador General de la Corte, Alejandro Gullé. Se conoció anoche que se encuentra aislado y en buen estado de salud ya que está transitando una enfermedad prácticamente asintomático.

Tal cual es esperable en la instancia actual de circulación del virus, crece el número de personas que queda en investigación: ya suman 588, es decir 16% del total de positivos.

Por otra parte, 61 casos son importados –gente que ha llegado de otros países– y 2.904 por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de Covid-19.

Hasta el momento, la provincia tiene 1.025 personas recuperadas y 70 fallecimientos asociados al virus.

En el país

Con los 5.469 positivos detectados ayer en todo el país, Argentina está a un paso de los 300 mil infectados con el virus Sars CoV-2 desde el inicio de la pandemia, en marzo. Hasta anoche sumaban 294.569 y si se tiene en cuenta la cantidad diaria de casos que se viene registrando las últimas semanas es probable que suceda hoy.

Además, durante los últimas 24 horas hasta anoche, se habían registrado 66 nuevas muertes y así ya se han producido 5.703 fallecimientos.

El ministerio de Salud de la Nación, en su reporte matutino, había informado 20 nuevas muertes durante la noche. De ellos eran 13 hombres (uno de Mendoza) y 6 mujeres.

Luego, en el informe vespertino detalló que durante el día se sumaron 46; de ellos 30 eran hombres (1 residente en la provincia de Mendoza) y 16 mujeres. En cuanto al total de esos casos, 1.154 (0,4%) son importados, 75.051 (25,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 175.520 (59,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Policías imputados

Por realizar una celebración de cumpleaños junto a otras personas, tres oficiales de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) fueron imputados. Tras una denuncia se detectó que realizaban esta celebración “prohibida”, dado que actualmente no está permitido por la pandemia, para agasajar a uno de ellos en Las Heras. Se les inició un sumario administrativo por violar la cuarentena, aunque desde la Inspección General de Seguridad adelantaron que estos tres hombres jóvenes no llevan más de 7 años en la fuerza y no tienen antecedentes.

Desde el área consideran que ellos deben tener mayor responsabilidad por ser funcionarios públicos.

Vecinos del barrio Juncal del mencionado departamento hicieron la denuncia el domingo por la madrugada. El festejo era en casa de uno de ellos y fue multado, además se realizará la investigación que suele conllevar estos casos.