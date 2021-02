Un retrato de un San Martín más humano en la Legislatura

En homenaje al aniversario 243 del nacimiento del “Libertador de América”, este jueves a las 21 horas será descubierta una nueva obra de arte en el Salón de los Gobernadores de la Legislatura . Se trata de un retrato de Don José de San Martín , realizado y donado por el artista gráfico y “humanizador” de próceres, Ramiro Ghigliazza.

El artista reconocido internacionalmente estará presente durante el acto para descubrir junto al vicegobernador Mario Abed la obra, un retrato digitalizado y humanzido: “La reconstrucción de San Martín 1846”, basada en el daguerrotipo de 1848, único retrato que, en versión original, se conserva en el Museo Histórico Nacional de Parque Lezama.

“Cuando arranqué con el trabajo de San Martín de 1818, me había propuesto donar una a cada lugar emblemático una obra”, comentó a Diario Los Andes el autor, quien adelantó que entregó una de sus obras al Molino Harinero de San Martín ubicado en una vieja casona en el departamento de Junín.

Ghigliazza explicó cómo surgió su proyecto y su relación con los próceres nacionales. “Nació por una obsesión que tenía de mirar los rostros de las personas y quedarme con esa última imagen de qué le estaba sucediendo a esa persona. También me llamó la atención vendo documentales que por ejemplo en Venezuela, el común de la gente se refería permanentemente a “los libertadores”, a “su libertador, y que acá eso no ocurría, y me preguntaba qué nos pasaba a nosotros. Entonces me pareció una buena manera de reivindicar a José de San Martín que luchó por la libertad y la unión de nuestra patria”, dijo.

El proceso para llegar al impresionante producto final de Ramiro. “Convoco a personas que me ayuden, que tengan rasgos similares, convoco al fotógrafo que Beto Ritta para tomarles fotografías y como si fuese una escultura de barro con esos detalles voy ensamblando y llevando el retrato hacia la figura que tengo que representar”, explicó el autor y mencionó que no utiliza ninguna aplicación de inteligencia artificial ni 3D. Está hecho con personas reales que tienen rasgos similares y utilizando el programa Photoshop.

La obra que podrán disfrutar los mendocinos es producto de un arduo trabajo. “Es un proceso muy largo porque lleva mucho tiempo de maduración el trabajo. Yo lo empecé en el 2017 y los terminé en el 2020”, comentó Ramiro, quien ya ha sido invitado a instalar su obra también en lugares representativos de la gesta sanmartiniana en Francia y España.

Ramiro Ghigliazza explica que su intención no era hacer una versión a color del famoso daguerrotipo. “La idea era hacer a esa persona que está en el daguerrotipo en otra posición pero que siga siendo esa misma persona. Ese era el desafío, que cuando uno la mire no dude de que ese es José Francisco de San Martín”, definió el autor dando la base de porqué decidió llevarlo a 1846.

“¿Qué pasaba? Cuándo se hacía un daguerrotipo, la persona tenía que estar inmóvil durante dos o tres minutos y a veces hasta diez, sin parpadear para que no saliera mal, no era una posición muy cómoda ni natural la que tenía. Entonces no lo quise citar con la misma expresión del daguerrotipo porque justamente estaba muy poco expresivo ahí, está como perdido, no está mirando el futuro como a veces suele pasar en un retrato emblemático. Entonces lo quise hacer más humano. Además en esa época, cuando apareció la fotografía, con ese primer procedimiento fotográfico que fue el daguerrotipo, le tenían mucho miedo y más José, que no quería sacarse esa foto. No disfrutaba de sus autorretratos. La idea era hacer como si hubiésemos tomado una foto ayer, como si José se hubiese adaptado a estos tiempos y no tuviese ningún problema en mirarnos a los ojos”, transmitió con detalle el artista.

Una obra, un gran mensaje

“En esta oportunidad lo que vamos a ver es que te está interpelando. Cotidianamente, con las decisiones que uno toma en la vida diaria, me hago esa pregunta: ¿José de San Martín hubiese hecho esto?, ¿hubiese reaccionado de la misma manera en la que yo estoy reaccionando? Bueno, si no es así, corrijamos”, ríe.

La pregunta obligada fue saber si con esa mirada “el padre de la Patria” le contestaba algo, ya no en su particular, sino al respecto de lo que hacemos los argentinos. “Sí, me contesta que nos equivocamos muchas veces, sobre todo que siempre estamos con esas mezquindades de un lado y del otro, la verdad que al problema real que tenemos por ahí si estuviésemos trabajando todos unidos sería muy diferente. Cuando hay una inundación, los vecinos se arriman y colaboran porque ese problema existe, es real y lo tienen que sacar entre todos adelante y lo hacen como pueden. El problema es que en general, como fue en el caso de la pandemia, nos unimos al principio y duró muy poco, después todos empezaron a tomar tajada de lo que al otro no le salía o hacía bien, de lo que le convenía. De tener una imagen de todos los portales con un mismo mensaje de “Quedate en casa”, después empezaron todos con los problemas, con todas las mezquindades que empezaron a haber. A mí me hace pensar en todas esas cosas”, sensibilizó el artista.

El autor necesita de otras personas para poder avanzar con su trabajo. Tantas horas observando la misma imagen puede hacer que algunos detalles se pasen por alto, ahí está el valioso aporte de quienes lo acompañan en su proceso. “Cuando me comentó el proyecto de San Martín a los 70 años le dije que no (ríe). Porque una cosa es a los 40 años donde prácticamente era todo interpretación y otra cosa es a los 70 donde ya compite con un daguerrotipo, con una imagen real. Era el proyecto más arriesgado”, expresó Nicolás Galleti, comunicador social, uno de los “ojos críticos”. “Participar fue apasionante, emocionante, duro por lo comprometido. Entendimos que Ramiro quería ir un poco más allá de esa imagen fidedigna, perfecta, quería traer aquello que dejó José, que es unirnos, eso que tan difícil parece ser, tan complicado de entender”, dijo otro ojo crítico, Rubén Tealdi.

Reconocimiento: obra escultórica del prócer en Las Heras

La municipalidad de Las Heras se suma a los homenajes por un nuevo aniversario del nacimiento del Libertador San Martín y este jueves a las 19 horas realizará un acto de inauguración de la obra escultórica “El Desafío” que la artista Elvira Silva instaló en los jardines del Mercado de Cuyo, en homenaje al Padre de la Patria. En el acto oficial actuarán la Orquesta Estable Municipal y el Ballet de la Municipalidad de Las Heras.