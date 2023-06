Un refugio en Godoy Cruz promueve adoptar perros “viejitos” como un gesto de amor

Beatriz Méndez amó toda su vida los animales, aunque en el pasado desconocía el significado de ser rescatista, proteccionista, “mascotera”. Mucho menos imaginó años atrás que algún día llegaría a tener un refugio con más de 180 perros viejitos, esos que nunca son adoptados y que anhelan tener una familia.

“Un día visité el por entonces Rancho de Goma de Mabel, me ofrecí como voluntaria y hoy, una década después, estoy al frente de esa herencia”, cuenta la actual encargada del rebautizado refugio “Ángeles de cuatro patas”. “Nos encargamos puntualmente de perros viejitos, ciegos y enfermos, porque vemos que son los más desprotegidos”, relata Beatriz sobre la iniciativa que llevan adelante. Más allá de su impronta, “lo que queremos puntualmente es que la gente no abandone, que empiece a pedir ayuda”, advierte.

Hoy, primer día de junio, el lugar celebra nada menos que 10 años de labor haciendo una maravillosa obra en favor de los animalitos más desposeídos. Y Beatriz decidió festejarlo con la ayuda de todos el domingo 4 de junio, una fecha que suele ser concurrida y la gente tiene más tiempo libre.

Una larga espera

Como la particularidad de este refugio es que todos los animales que se encuentran albergados son viejitos, necesitan más cariño y contención. Según ella, “el amor que brindan es infinito”.

“Detrás de cada uno de ellos hay, generalmente, historias durísimas de maltrato animal o, lo que es aún peor, abandono. Por eso suelen permanecer en el refugio eternamente ya que son muy pocas las personas que adoptan perros adultos. Todos quieren cachorros y siempre digo que se pierden de disfrutar a estos adultos mayores que tienen, en muchísimos casos, una gran vida por delante aún y un cariño inmenso para dar”, señala Beatriz, rodeada de pichichos en el sector donde los cuida, en pleno piedemonte mendocino.

Actualmente el refugio asiste a 184 perros propios, además de la ayuda que brinda a las mascotas de otras personas. “Prestamos la cuenta para eso, para difundir el pedido de ayuda, ya que recibimos muchos llamados”, explica Beatriz. “Yo sé que no es nada lo que hacemos. Es un granito de arena para que no haya tanto abandono”, agrega con humildad.

Lo cierto es que la invitación para este domingo 4 promete ser una jornada de alegría y de nuevos hogares para los habitantes del lugar, quienes, aunque se encuentran en un muy buen entorno, siempre esperan una familia.

Como el complejo en el que están alojados tiene mucho trabajo encima y sus particularidades, resulta un verdadero atractivo visitar el domingo ese sitio donde 184 perros ancianos esperan nueva compañía. Por ello se ha organizado un paseo didáctico y se pide a cambio llevarles algún presente a modo de “mimo” a los perritos. Todo es bienvenido porque el lugar funciona a pulmón.

“Por ejemplo, teniendo en cuenta que empieza el frío les pedimos alguna ropita, quizás de esas capitas de polar que son tan abrigadas y nos vienen tan bien para abrigarlos. Además, siempre el alimento y los huesitos resultan fundamentales para seguir funcionando. Si no tuvieran nada de eso para traer, con una cariñosa visita, caricias y juegos estaremos todos aquí más que agradecidos, ya que estamos con todas las expectativas puestas en la gente, esa gente que nunca deja de mostrar sensibilidad y solidaridad”, señala Beatriz.

El lugar está en el piedemonte de Godoy Cruz y necesitan ayuda para refaccionarlo. | Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Las palabras de la sostén de este refugio siempre van cargadas por gran emoción, no sólo por lo que representa su tarea para los animalitos, sino por lo que despiertan estos en los visitantes, especialmente los de más corta edad. “Siempre sucede algo parecido cuando vienen a visitarnos familias con niños pequeños. Son los más chiquitos quienes piden volver. Crean un vínculo muy hermoso con ese animalito. Aunque saben que no siempre pueden llevarlo a sus casas, no hay día en que no manifiesten que desean regresar, por eso se convierten en pequeñas madrinas y padrinos de los perros viejitos”, expone la proteccionista de animales.

Beatriz agrega que, en muchos casos, las familias no pueden adoptarlos pero regresan, siguen siendo fieles a este refugio y les regalan alimento, tiempo y cariño. “Comparten un domingo dándoles cariño y el animal está agradecido. Siempre digo que puede ser el domingo que los hijos más disfruten porque habrá un ida y vuelta de ambos seres, dulces, ingenuos, con amor genuino y generosidad en el corazón”, señala Beatriz.

Las familias que deseen visitar este domingo el refugio podrán hacerlo a partir de las 11.30. Para acompañar a los que se sumen habrá música, charlas sobre cuidado animal y –prometen– “mucha alegría”.

El lugar está ubicado detrás del barrio Esperanza III en Godoy Cruz, al pie de la precordillera, y para llegar los interesados podrán llamar al número 261-5453574.

Para mejorar la situación en general, Beatriz envió un mensaje a todos los mendocinos: “Que la gente adopte perros viejos, que castren, que pidan ayuda, que no maltraten y que denuncien cuando descubran uno”.

Las urgencias del lugar

Entre las distintas necesidades que tiene el refugio, hay una que es urgente: mano de obra voluntaria para poder renovar la zona más antigua del lugar por una nueva y más adecuada. “Estamos en el piedemonte, cerca de los montes, que es muy precario” detalla Beatriz.

Es que el sitio donde actualmente funciona “Ángeles de cuatro Patas no les pertenece, por eso la mujer sueña con que “algún día podamos tener un terreno propio para poder estar más tranquilos”.

“Nos urgen voluntarios que sepan sobre construcción, gente que también pueda donar materiales o alguien que quiera ayudar a levantar este nuevo sector. Estamos corriendo una carrera contra el frío que ya llegó, por eso pido que quien pueda nos ayude. Este es el hogar de muchísimos animales que perdieron todo, incluso su visión, pero les queda ésta, su casa”, indica la encargada del lugar.

Se esperanza en que pronto estos animalitos puedan encontrar un hogar propio a través de esa adopción, que confiesa la encargada, tanto la emocionaría. “Cada perro que se va en adopción es una puerta abierta para otro perrito que se encuentra en situación de calle”, sintetiza Beatriz.

“Cuando alguna persona se acerca y nos dice que viene a adoptar, es indescriptible la felicidad que sentimos. El alma se nos llena de satisfacción. Claro que no entregamos al perrito sin antes chequear en qué condiciones estará ya que, si salen de aquí, tiene que ser para llegar a un hogar donde los cuiden y amen”, sostiene la mujer y anticipa para este fin de semana: “Sé que el domingo se darán estos milagros”.

¿Qué se necesita?

- Mano de obra para construcción, traslados de material y ayuda para tareas varias en el refugio.

- Donaciones de dinero para comprar materiales y, muy especialmente, para disminuir la constante deuda que se genera en la veterinaria con los distintos casos de salud de los animales.

- Materiales, como tierra, para relleno, granza, ripio, pallets, palos, tela romboidal, ladrillos, cemento y árboles como álamos y acacias, ya que no hay sombra en el refugio.

- Abrigo para los animales, alimento.

- Personas y familias responsables que quieran adoptar.

Cómo ayudar

Beatriz Méndez dijo que una de las formas de ayudar, ya sea este domingo o cualquier otro día, es a través de un aporte económico. Dichas donaciones se pueden realizar a la cuenta bancaria del refugio con el alias: CONGO.DIARIO.SAL. También a través de su CBU 0110285930028519396347 o bien comunicarse al 261-7564533.