Un pueblo de Italia “libre de coronavirus” ofrece casas por un euro: cómo adquirir una propiedad

El pueblo italiano de Cinquefrondi, en la región de Calabria, está ofreciendo propiedades que tienen entre 40 y 50 metros cuadrados, con un pequeño balcón a tan solo un euro. Esta iniciativa tiene como propósito combatir la despoblación y apostar a la reconstrucción de su casco histórico.

Rodeado por la belleza del parque nacional de Aspromonte y a unos 15 minutos en auto de las bellas playas del mar Mediterráneo, Cinquefrondi es conocida como la “Ciudad Cremallera” debido se extiende entre la costa jónica y la tirrena de Calabria en la punta de la bota de Italia. El pueblo tiene impresionantes vistas de las islas Eolias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a las que se puede acceder fácilmente desde un puerto cercano.

También este pueblo tiene una importante actividad recreativa. Se nutre de festivales culturales, eventos musicales, ferias de artesanos (que exhiben sillas y ollas hechas a mano), de agricultores (que ofrecen platos típicos locales) y de cazadores (que sirven suculentos almuerzos de jabalí a los invitados), entre otras atracciones.

Sin embargo, se puede observar el deterioro de la ciudad al observar sus edificaciones y viviendas. Este tipo de propiedades en estado de abandono están distribuidas por distintos puntos de Cinquefrondi, y la mayoría están deshabitadas porque sus dueños decidieron emigrar en busca de mejores oportunidades laborales a zonas de mayor progreso.

Por lo tanto con el objetivo de frenar ese éxodo e impulsar la economía a través del turismo, el alcalde Michel Conia puso en marcha la llamada “Operación Belleza” para reurbanizar la zona flexibilizando los requisitos y condiciones para adquirir esas propiedades al valor simbólico de un euro.

Según Infobae, hay actualmente solo cuatro propiedades listas para ser adjudicadas, pero el alcalde planearía ir aumentando la oferta si la iniciativa tiene éxito ya que habría una docena de viviendas disponibles.

“No importa que no seas italiano ni europeo, puedes comprar igual la propiedad. El único requisitos es que no hayas cometido crímenes mafiosos”. Pero nada informaron sobre la posibilidad de que esta compra agilice la tramitación de la ciudadanía o un permiso de residencia en el país ya que son cuestiones que exceden a las comunas y son de competencia del gobierno italiano. Así lo informó Infobae.

Las propiedades disponibles son edificio Via Chiesa, situado en el centro histórico, tiene tres pisos y su fachada está prácticamente destruida por lo tanto requiere una remodelación bien completa.

Por otro lado se encuentra el edificio Via Carmine, ubicado sobre una especie de loma a la que se ingresa únicamente a pie por una imponente escalera bien colorida. Sus paredes exteriores fueron invadidas por plantas trepadoras y su frente se fue descascarando con el tiempo.

Por último se encuentran el edificio Via Delle Rose, este se encuentra dentro de un complejo de casas pequeñas distribuidas en un callejón angosto y empedrado cerca del Largo del Tocco. Y el edificio Via Fortuna, una casa de dos pisos y que su construcción está menos deteriorada que las demás. De esta última no se precisó su ubicación.

Los interesados en adquirir estos inmuebles deben descargar un formulario que está disponible en la web oficial del municipio. Hay que completarlo con los datos personales (nombre y apellido, lugar de residencia, fecha de nacimiento) y mostrarse de acuerdo en firmar una especie de declaración jurada para después enviarla por mail a case1eurocinquefrondi@gmail.com especificando en su sujeto del correo “ACQUISTO CASE A 1 EURO”.

“El municipio se reserva el derecho de seleccionar las propuestas recibidas, las cuales serán analizadas en orden cronológico de llegada siempre y el interesado cumpla con las regulaciones anti-mafia de acuerdo con las leyes vigentes”, precisaron sus autoridades.

Según Infobae, la condición general para los nuevos propietarios es comprometerse en comenzar con los trabajos de remodelación tres meses después de su compra y finalizarlos en el plazo de tres años, invirtiendo al menos 20 mil euros. Para tener una noción de los gastos, se estima que el valor del metro cuadrado edificado cotiza en 1.500 euros.

Los gastos notariales, el pago de sellos e impuestos locales también están a cargo del comprador; que parten de los 4 mil euros aproximadamente. Y en caso de incumplimiento de los términos estipulados, el municipio tendrá derecho a quedarse con la propiedad sin devolver el dinero gastado de antemano.