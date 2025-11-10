Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves. 

Un perro de raza se escapó de una casa y mordió a un niño de tres años en pleno corazón de la ciudad de San Martín . El mordedura le provocó al niño un desgarro en el muslo izquierdo que recibió seis puntos de sutura . El hecho f ue denunciado en la Fiscalía . El perro se escapó de la casa de una renombrada profesional médica de la provincia y madre de una proteccionista de perros callejeros, también reconocida profesional.

Su perro se comió 22 empanadas y el regaño que le dio se hizo viral: "Regalo Golden"

Consejos para enfrentar la muerte de tu perro o de tu gato y poder seguir adelante

El hecho ocurrió a cerca de las 18 del pasado viernes 7 en la calle Monseñor Álvarez, casi Sargento Cabral, de la ciudad de San Martín y tanto la familia víctima como la familia dueña del perro son vecinos de esa calle .

Antonella Garcés trabaja en una de las casas de la calle como cuidadora de Benjamín, un niño de tres años y medio , y habían salido hacia una panadería cercana a realizar alguna compra.

“De pronto, abrieron el portón de autos de una casa y salió uno de los perros , que se abalanzó sobre Benja”, le contó la joven a Los Andes . Comencé a gritar y a patear al perro, tratando de que soltara a Benja. No sé cuánto duró todo, para mí fue una eternidad , pero debe haber sido un minuto o dos”, dijo.

Luego, indicó que “nadie de esa casa salió a ayudar y no había nadie en la calle” y profundizó: “Había dos personas dentro de esa propiedad (supuestamente una empleada y uno de los dueños) que vieron como el animal atacó al menor, sintieron gritos, mis intentos de defensa tratando de sacar sola al animal de encima del niño para que dejara de morder, pero no hicieron absolutamente nada. Solo cerraron el portón cuando el animal volvió a entrar”.

Antonella caminó con Benjamín hasta la panadería, allí pidió auxilio, regresó a la casa del niño a avisar lo que había ocurrido y allí trasladaron al menor hasta la guardia del Hospital Perrupato, donde fue asistido.

“Fue una lesión con desgarro. No hubo mucho sangrado porque fue en un sector de músculo, pero podría haber cortado la arteria y hubiera sido una desgracia terrible”, dijo la niñera.

El hecho fue denunciado en la Fiscalía en turno de San Martín y este lunes se amplió la denuncia, aportando certificado de lesiones y otros detalles.

El perro y la dueña

Según las denunciantes, que son la niñera Antonella Garcés y la madre del niño, la odontóloga Belén Matilla, el causante de las heridas fue una perra raza Fila brasilera de color marrón.

Se sostiene que en la casa desde donde se escapó ese animal hay otros ejemplares de la misma raza y que esta perra ya se había escapado otras veces y había atacado a personas y mascotas, en algunos casos también produciéndole heridas.

Desde la familia víctima se sostuvo que, inmediato al ataque, no hubo ningún acercamiento por parte de la familia dueña del perro, pero informaron que en días posteriores se recibieron dos llamados, alguno a parientes, preguntando por la salud del niño.

Según indicaron, la perra que atacó a Benjamín, salió de la casa de la doctora Alejandra Lega, médica patóloga muy reconocida en la provincia, que además también es madre de la doctora Paula Valdemoros, también patóloga, y que además es una de las responsables más activas de la agrupación proteccionista “Sus patas en nuestras manos”, asociación se preocupa por rescatar a perros y gatos en situación de abandono.

perro Fila Un perro se escapó del patio de su casa, atacó a un niño de tres años y le provocó lesiones graves.

Los Andes intentó contactarse con ambas profesionales, pero indicaron que se encontraban en un congreso y prometieron dar su versión en las próximas horas.

Los perros raza Fila brasileño son animales fuertes y robustos. Según se indica sobre su temperamento, “la raza es conocida por su lealtad incondicional hacia su familia. Sin embargo, su temperamento es fuerte y territorial, mostrando una desconfianza natural y un rechazo hacia los extraños, por lo que no es una raza para dueños principiantes”.