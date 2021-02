Un periodista de C5N que aparece en la lista de vacunados VIP publicó una carta abierta para dar explicaciones

Un periodista de C5N, que aparece en la lista de vacunados VIP contra el coronavirus , publicó una carta en sus redes sociales para explicar por qué recibió la dosis de Sputnik V.

Se trata de Gabriel Michi, quien recibió la vacuna a pesar de no cumplir con requisitos sanitarios y que esta tarde publicó una carta en Facebook sobre el hecho.

“Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaos”, aseguró. Manaos, es una de los lugares más afectados por la pandemia en Brasil.

Según el texto, antes de partir Michi comenzó a averiguar “si tenía chances de vacunarse” contra el virus.

“Soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo algunos amigos dentro del hospital Posadas , consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo ‘no’”, aseguró.

Según su relato, después de intentar conseguir la vacuna en el hospital, recibió el llamado de “un conocido de muchos años”, quien le indicó que había quedado una dosis sin aplicar.

“Fue tan imprevisto y sorpresivo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo”, sostuvo.

“Quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del poder Ejecutivo, ni nacional, ni provincial”, aseguró.

“Quienes me conocen saben cuál ha sido mi línea de conducta en toda mi vida personal y profesional. En la que siempre intenté poder hacer mi trabajo de la forma más responsable y comprometida. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaos”, dijo.