Un nuevo puente unirá Godoy Cruz con el Parque General San Martín

Un nuevo puente sobre el Zanjón Frías va tomando forma y servirá para unir el oeste de Godoy Cruz con avenida San Francisco de Asis, en el Parque General San Martín. Y esperan que sea utilizado por los miles de conductores que transitan entre Las Heras, Ciudad, Godoy Cruz, Luján y Maipú, para poder descomprimir la principal vía del oeste. Es que por el Corredor del Oeste circulan 18.000 vehículos por mano por día y prácticamente está desbordado en su capacidad.

La construcción del cruce comenzó hace dos meses y esperan inaugurarlo a fin de año y permitirá unir el Bulevar Juncal (continuación de la traza de Montes de Oca) con la rotonda de San Francisco de Asis, que está ubicada a la altura del Club Hípico, unos 50 metros al oeste de avenida Carlos Thays. De esta manera, se contará con una vinculación directa desde el Corredor del Oeste, a través de la rotonda de Carola Lorenzini; desde allí se podrá circular hacia el Norte por Montes de Oca hasta Gorriti. A partir de allí comienza el bulevar Juncal, que sirve de división entre Villa del Parque y el barrio Parque Sur. Y continuando hacia el Norte, al cruzar Talcahuano, los conductores podrán cruzar por el nuevo puente y dirigirse hacia el Oeste o al Este por San Francisco de Asis. Actualmente, el trabajo se concentra en el lecho del canal zanjón Frías. Allí las máquinas excavan el terreno para construir las bases que soportarán la estructura vial de material pretensado.

Opiniones de usuarios

La futura conexión vial será una alternativa al Corredor del Oeste y a San Vicente-Avenida Marciano Cantero, vía ejecutada por el municipio a través de terceros e inaugurada hace unos meses. “Parece una obra que será útil, porque permitirá una conexión directa desde Montes de Oca hasta el Parque, esperemos que no se formen embotellamientos en la rotonda de San Francisco de Asís”, opinó Daniel Frías, vecino del barrio Centro Empleados de Comercio sobre el nuevo puente. Marcelo, vecino del barrio Los Glaciares, también del oeste de Godoy Cruz, comentó que en un año se realizó un importante cambio en la zona, en cuanto a infraestructura vial. “A fines del año pasado inauguraron la avenida Marciano Cantero (ex Perón) y ahora tendremos esta otra conexión. Son cambios importantes, pero sería bueno que estudiaran la posibilidad de continuar la conexión Juncal a través del nuevo puente, de manera tal que al llegar a la rotonda nueva sobre San Francisco de Asís, tengamos la posibilidad de conectar directamente con la avenida Carlos Thays”. Y agregó: “Por lo que he observado, esta rotonda derivará el tránsito hacia el Este o al Oeste, es decir que te encontrarás con los autos que vienen por el puente San Vicente o por el de Las Tipas (Corredor del Oeste). Lo que planteo es un ingreso directo al Parque por Thays desde el futuro puente de Juncal. Deberían ver si es posible”. Cabe agregar que sobre la traza de la nueva conexión, en Juncal y Talcahuano, está prevista una rotonda para ordedar el tránsito, similar a la de San Vicente y Talcahuano.

Diego Coronel, secretario de Obras de Godoy Cruz, explicó que el puente también contará con bicisenda, rampas peatonales en las esquinas inmediatas al puente y demarcación de las barandas de circulación. El proyecto consiste en la ejecución de un puente vial sobre canal Frías, junto con otras obras viales y complementarias, que generan una nueva conexión entre Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza. El ingeniero explicó que el puente vehicular tiene el objetivo de consolidar un eje Norte-Sur de Calle Juncal/Montes de Oca/Corredor del Oeste, y a su vez vincular este eje con la Avenida San Francisco de Asís (Este-Oeste) en Capital. El monto de la obra es de $388.000.000. Para noviembre esperan terminarlo aunque se cuenta con un margen de 45 a 60 días, ya que depende de la disponibilidad de los materiales y/o componentes.

El crecimiento del tránsito en la zona Oeste del área metropolitana se viene desarrollando desde hace unos 35 años, con la construcción del Puente San Vicente, primero, a fines de los 80. En 1998 quedó inaugurado el Corredor del Oeste; el año pasado se inauguró la conexión del eje San Vicente-Avenida Marciano Cantero (ex calle Perón), que se extiende hasta la rotonda de Palmares del Corredor del Oeste. Y este año se estrenará un tercer puente en un kilómetro de distancia, pero en un sector muy transitado.

Coronel añadió: “Actualmente en avenida Cantero tenemos un flujo vehicular de 4.000 vehículos diarios aproximadamente y el objetivo es que estas vías (Marciano Cantero y la futura conexión de Juncal) sirvan para descomprimir el Corredor”, al menos en los primeros kilómetros, en la jurisdicción de Godoy Cruz. “Esperamos que con el tiempo, los conductores se acostumbren a utilizar la avenida Cantero, cuando se den cuenta que cuenta con muy buena iluminación, es segura y el tránsito es más ágil que en el Corredor. Lo mismo esperamos cuando inauguremos el puente de Juncal”, expresó el ingeniero.

Otro puente

El funcionario adelantó que está en proyecto todavía otro puente, más hacia el Oeste, a la altura del colegio DAD y el barrio Supe. Se trata del puente de la calle La Pampa, y, aunque está previsto desde hace bastantes años, es un proyecto a mediano-largo plazo. También comentó que en el corto plazo tienen proyectada la ejecución de un puente que unirá Godoy Cruz con Dorrego, Guaymallén, en el Este del centro departamental. Está planteado sobre calle Lencinas, a la altura del Parque Mitre, cerca del club Godoy Cruz Antonio Tomba. Este puente sobre el canal Maure permitirá unir Lencinas con Remedios Escalada, de Dorrego. Los estudios están avanzados, pero, seguramente esta obra se licitará ya el próximo año, indicó Coronel.

Otras obras

Sobre otras obras viales en ejecución, el secretario de Obras de Godoy Cruz informó que en el Centro de Godoy Cruz, se trabaja sobre las calles Colón y Perito Moreno, desde Álvarez Thomas hasta Tiburcio Benegas y desde junio iniciarán los trabajos en Tiburcio Benegas entre Perito Moreno y San Martín Sur. Explicó que tales obras tienen por objetivo activar comercialmente la zona, similar a lo que se hizo en Paso de los Andes-Joaquín. V. González, y convertirse en un lugar amigable para caminar y realizar compras. Similares trabajos están llevando adelante sobre Montes de Oca. “Estamos en la primera etapa, desde Martín Fierro hasta Armani. Y vamos a trabajar en el proyecto de Chuquisaca, peatonalización y caminabilidad”, describió Coronel. Los trabajos de renovación también se iniciaron en el Carril Cervantes, en el Puente Olive hacia el sur hasta calle Rawson.

En agosto tienen previsto iniciar la remodelación en avenida San Martín, desde Biritos hasta Yrigoyen. Se renovarán cestos de residuos, cambio del sistema de alumbrado, iluminación sobre la vereda.

Contó que también se está trabajando en la conexión vial, entre el Barrio Arizu y Maestros Provinciales con la apertura de calle Los Olmos, una alternativa vial para mejorar el tránsito en dicha zona.

Y en la zona pedemontana, señaló que se realizó la mejora de la calle Segundo Sombra (camino consolidado) desde el Barrio Sol y Sierra hasta el puesto La Cienaguita; comprende 6 kilómetros de extensión con badenes de hormigón ubicados estratégicamente para conducir el agua en épocas de tormenta.