Un niño de 12 años fue diagnosticado con gastroenteritis, lo mandaron a su casa y murió a las pocas horas

Rodrigo Ortiz tenía solo 12 años y era oriundo de La Plata. El pasado domingo comenzó a sentir dolores de panza y a tener vómitos por lo que sus padres lo llevaron a un hospital, donde le diagnosticaron gastroenteritis. Como el malestar continuaba, lo trasladaron a otro. Allí les dijeron que se trataba de un cuadro de deshidratación. En ambos casos, lo hicieron volver a su casa. Falleció horas después de ser atendido. Mientras se espera el resultado de la autopsia, la familia apunta a la atención médica y exige respuestas.

El adolescente perdió la vida el lunes en su casa de la localidad de Tolosa. Sus padres afirman que los profesionales de ambos centros médicos no lo dejaron internado pese a las molestias que presentaba, detalla Clarín.

Primero, contaron, lo llevaron el domingo cerca de las 16:00 al hospital Gutiérrez. En ese lugar, le hicieron un control y lo medicaron por gastroenteritis. Luego, lo mandaron a su hogar. A la madrugada del día siguiente, el estado no presentaba mejoras por lo que lo trasladaron al hospital de Niños. Lo evaluaron y le diagnosticaron deshidratación. Le indicaron un tratamiento a seguir y lo devolvieron a su casa.

Cerca de las 10.30, la mamá del chico se dio cuenta de que su hijo no tenía signos vitales. Se comunicó con el 911. Al llegar a la casa ubicada en 121, entre 521 y 522, los policías confirmaron el fallecimiento. La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

"No lo revisaron ni lo dejaron internado", afirmó su madre.

“Yo lo veía mal, se me desmayaba”

Gabriela Díaz, mamá de Rodrigo, explicó que todo comenzó el domingo cuando su hijo no paraba de vomitar. “El padre me dijo que lo veía mal”, precisó. Decidieron llevarlo al hospital Gutiérrez, donde le hicieron un breve examen y lo mandaron a la casa diciendo que era gastroenteritis.

“Me dijeron que capaz era algo que comió que le cayó mal. Me dijeron que estaba deshidratado, que le dé agua”, explicó, en diálogo con El Día.

La situación empeoró entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. El dolor de panza no cesaba. “Lo veía pálido. Se hizo encima y vomitó todo negro. Ahí le dije a mi marido ‘voy a bañarlo así lo llevamos al hospital porque yo no lo veo bien’”.

La parada siguiente, cerca de las 04:00, fue le hospital de Niños. “No me atendían. Se hizo caca de nuevo. Lo tuve que bañar otra vez en el hospital. Ahí me atendieron y le revisaron el corazoncito nada más. Me preguntaron qué tenía y les dije que vomitaba negro y que estaba haciendo mucha caca. Les dije que lo dejen internado porque lo veía mal”, detalló.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Cuestionó que sólo le dieron sales para rehidratación oral para suministrarle durante el día y lo enviaron a su casa nuevamente. “Yo lo veía mal, se me desmayaba. Pero me decían que estaba débil de tanto vomitar”, aseveró.

La autopsia se conocerá este martes

Volvieron y se acostaron a dormir. Al despertar, a las 10:30, Gabriela se encontró con el peor escenario: “Me levanté y lo encontré muerto”. Y apuntó, entre lágrimas: “Lo llevé al hospital para que esté mejor y terminó así, no lo puedo creer”.

Ahora, la familia denuncia que en ambos hospitales hubo abandono de persona y pide una respuesta: “No le hicieron nada, ningún estudio, sólo le tocaron la panza”. Y aclaró que ningún otro integrante de la familia sufrió algún dolor estomacal en los últimos días: “Ninguno estuvo descompuesto, ni siquiera mi otro bebé de dos años”.

Este martes se conocerá el resultado de la autopsia al cuerpo del nene. La UFI Nº7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, inició la instrucción de la causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.