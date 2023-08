Un mendocino sufrió en Buenos Aires el robo de todos sus equipos audiovisuales: “Me quitaron el trabajo de toda la vida”

“Me robaron el laburo de toda mi vida. Me dedico a la fotografía, a filmar, y todos los que me conocen saben la importancia y el cariño que vuelco en cada proyecto. Son cinco años de no tomarme vacaciones para seguir trabajando y todo se fue a la basura en un minuto”.

Las palabras, llenas de dolor e impotencia, corresponden a Federico Dohmen, un mendocino que tiene 24 años y una importante trayectoria en el mundo audiovisual y de la fotografía.

Grabó con amargura un reel en su Instagram personal que en pocas horas alcanzó las 109 mil reproducciones y numerosos mensajes de apoyo y solidaridad.

En el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde Fede había ido a cubrir un evento para una marca, salió a almorzar y dejó su bolso en un stand al cuidado de unas personas que se comprometieron a vigilarlo. Pero al llegar, su bolso ya no estaba.

En la mochila había dos cámaras Sony A7 IV, lente Sony 24 70 GM II, lente Sony 28 70 kit, Macbook M1 Pro 16 pulgadas 32gb Ram, auriculares Sony wh1000xm5 -micrófono Comica CVM VM20, tres baterías Sony fz100, dos tarjetas de memoria Sandisk Extreme 64 y 128 GB -Ebook Amazon Kindle Paperwhite 9gen, soporte SmallRig, platina vertical L, anclaje platina arca. Pidió estar atentos a la venta.

“Hago este reel para descargarme y compartirlo, porque así es más llevadero. Pido ayuda a los que puedan, más allá de que ya está hecha la denuncia correspondiente, por eso sigo en Buenos Aires”, manifestó, en diálogo con Los Andes.

“Quiero contarles a todos que seguiré haciendo trabajos con un drone y tendré que reinventarme y empezar de cero. Esto fue un golpe terrible, me robaron el laburo de toda mi vida y la impotencia que siento es terrible”, reflexionó.

Relató que el episodio sucedió el primer en que llegó a Buenos Aires, el pasado 24 de agosto. “Cargaba un bolso muy pesado en la espalda y con mi compañero decidimos dejarlos para ir a almorzar bajo el cuidado de una gente de la empresa. “Le recomendé muchísimo a la mujer a la que se lo dejé, le aclaré que había elementos de valor. Al regresar vi que mi bolso no estaba y me derrumbé, me puse muy nervioso, sentó una gran impotencia y un enojo inmenso aunque no sabía en realidad con quién enojarme”, continuó. “Confié y fue el peor de los desenlaces”, resumió Federico, vía telefónica.

“No llego a comprar nada, todo es muy costoso. La llamé a mi mamá para descargarme, incluso le dije que quería dejar todo. Pero me tranquilizó, me dijo que de algún modo íbamos a resolverlo”, sostuvo.

La mucha gente, colegas, anónimos, productores, que se contactaron con Federico fue lo único “bueno” de toda esta historia.

“Me sentí acompañado”, dijo, para aclarar que aunque es muy joven trabajó desde siempre y tiene una cierta trayectoria, por eso mucha gente lo conoce.

“Me ofrercieron prestarme equipos y algunos amigos me están ayudando y colaborando con dinero a través del Mercado Pago o de cafecitos, que es un intermediario donde se realizan donaciones de dinero. Estoy agradecido”, concluyó.

Cómo ayudarlo

Alias: quierofilmar

Link para quienes puedan donar un h cafecito: ttps://cafecito.app/quierofilmar

Instagram @fecodohmen / CBU 1430001713016568590017