Un mendocino que tuvo coronavirus quiere donar plasma, pero lo obligan a pagarse el aislamiento en un hotel

El caso de la paciente mendocina de coronavirus 112, quien donó plasma cuatro veces, tuvo repercusiones en todo el país. No son pocos los que se sintieron conmovidos por su ejemplo y decidieron ser donantes. Sin embargo, en algunos casos, la cuestión no es tan simple, ya que ciertos protocolos y normativas impiden que los recuperados que están provisoriamente fuera de la provincia puedan donar.

Jorge Michelli está en Buenos Aires por cuestiones familiares: en mayo su madre sufrió un ACV y tuvo que viajar para ayudar al padre. Allí, los tres contrajeron coronavirus y estuvieron internados. “Por suerte, a finales de julio nos dieron el alta, milagrosamente, porque ellos tienen todos los agravantes para que esto terminara mal”, dice, en relación a la complicada situación de salud de sus padres.

Una vez de alta, Michelli decidió volver a Mendoza y donar plasma. Sin embargo, una normativa del Decreto 815/20, establece que todas las personas que ingresen al territorio provincial deberán realizar un período de aislamiento obligatorio hasta completar 14 días en un hotel, sin excepción. Incluso, si ya tuvo el virus y está recuperado.

“Es inconcebible que a una persona que en condiciones de donar plasma, la aíslen. No tiene lógica.” argumenta Michelli. “Yo soy un inofensivo viral certificado”, agrega, mostrando el resultado de un segundo análisis, otorgado el 12 de agosto, en el que consta la condición de negativo para Covid-19. El primero, le fue otorgado el 30 de julio, cuando recibió el alta en la Clínica Mater Dei, en Buenos Aires.

En principio intentó contactar con el Ministerio de Salud y a su vez con la Subsecretaría de Planificación y Coberturas Públicas, para pedir que se lo exima de cumplir la cuarentena al llegar a la provincia, en dos ocasiones.

Pero en ambos casos la respuesta fue negativa. Es que desde esa cartera, la normativa no contempla casos como el de Michelli: “La provincia de Mendoza no emite permisos especiales para excepciones de aislamiento obligatorio ya que la norma es de cumplimiento estricto”, dice el comunicado de Salud, en el que además se informa que los costos de alojamiento en hotel (casi todos 5 estrellas) corren por cuenta del que ingresa.

“Hace 10 días me ofrecí a donar plasma acá (en Buenos Aires), pero no me han llamado. Hay tanta ineficiencia que no se toman los recaudos como corresponde y todavía estoy esperando. De todas formas, aunque donara acá, puedo hacerlo también en Mendoza”, explicó.

La respuesta del ministerio

Consultadas las fuentes del Ministerio de Salud, argumentaron que la Subsecretaría de Planificación y Coberturas Públicas no tiene vocero para responder a la prensa, pero que “a algunas personas que quieren ingresar a la provincia se les pide el ingreso con una PCR negativa”. La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) es una prueba de diagnóstico que permite determinar si una persona está infectada o no con SARS-Cov-2.

“Hay un decreto provincial que dice que toda persona que venga de una zona de circulación comunitaria tiene que hacer aislamiento. Cuando esté acá lo verá un médico y ahí se evaluará si es necesario que lo haga o no. Hay casos que estuvieron un día en el hotel y se fueron a su casa. Pero de entrada va a un hotel por una disposición provincial”, fue la ultima respuesta que el Ministerio dio a Los Andes.

En tanto, Michelli continúa intentando volver sin verse obligado a pagar el hotel.