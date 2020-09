Un mendocino que tiene Covid-19 agradeció a los donantes de plasma con un emotivo video

Javier Guglielmi es un mendocino de 42 años que se viralizó en las redes sociales después de pedir plasma para poder recuperarse del coronavirus. Y debido a que recibió el tratamiento y pudo salir adelante grabó un mensaje para alentar la donación.

Desde una sala del Hospital Fleming, Javier relató las vicisitudes que debió afrontar después de largos días de convalecencia y cómo todo llegó a buen puerto tras recibir el tratamiento: “Llevo internado siete días y ayer estuvimos pidiendo donantes de plasma y personalmente quiero agradecer eso. No saben la emoción que me genera, estoy recibiendo muchísimas fotos de alguien donando plasma, con el algodón en el brazo, es impresionante lo que sucedió”.

Luego agradeció en su nombre y en el de otros pacientes: “Lo quiero agradecer no solo por mí, por todos los que están internados en este momento y la están pasando peor que yo. A mí me lo pusieron ayer y es una solución impresionante: no tuve más fiebre ni molestias que antes tenía”.

Luego envió un mensaje destinado a generar conciencia sobre la prevención de contagios: “Tengan cuidado porque con mi familia nos cuidamos muy bien y sin embargo nos tocó. A ella no le hizo nada, a los chicos gracias a Dios tampoco y a mí me pegó un ‘sucundum’ que me dejó sin el viento y la arena. La pasé duro, difícil algunos días, pero eso ya cambió con el plasma”.

“Nadie sabe cómo le puede tocar esto, tengan mucho cuidado porque si te toca así es muy doloroso. Sigan donando y pidiendo que la gente done porque es la única manera de que la gente que está internada se pueda ir recuperando más rápido”, sintetizó.

Luego aseguró que al salir del nosocomio se dirigirá a ‘la fila’ para ser él mismo un donante de plasma.