Un mendocino dirigirá una película porno feminista y se conocieron las primeras imágenes

Hace poco más de un año, el director y productor teatral mendocino Luciano Baca (32) encaró un llamativo y ambicioso proyecto que, a priori, asomaba como prometedor y atrapante: filmar la primera película “porno feminista” mendocina y argentina.

Dentro de un género estereotipado y marcado por clichés hegemónicos y machistas, Baca se propuso dar vida a una producción disruptiva. Un producto en donde, como el propio director describió a Los Andes en julio del año pasado, “el placer de la mujer importa” y donde se busca “salir del estereotipo del porno machista; que es pura penetración y tiene su punto cúlmine cuando el hombre tiene el orgasmo”.

Las primeras imágenes de la película XXX que dirigirá un mendocino e incluirá a ninfas y personajes de fantasía. Foto: Gentileza Luciano Baca.

A 15 meses de haber comenzado a trabajar en el proyecto, la película sigue su marcha. No obstante, hubo algunos cambios en el guión y la propuesta estética y que apuntan a darle otra perspectiva más innovadora y creativa, según las palabras del realizador mendocino. Y que incluye personajes de fantasía como elfas y ninfas, precisamente en un contexto en el que producciones de ese tipo (como “Games of Thrones”, “House of the Dragon” o “El Señor de los Anillos”) son por demás exitosas y aclamadas por estos días.

“Ya teníamos una productora y un guión armado, pero hubo un par de charlas y decidimos cambiarlo. En la nueva propuesta se encaró la cuestión desde otra perspectiva. Quise armar algo más innovador, una propuesta estética y de guión que tiene que ver con la fantasía. Con una elfa, por ejemplo, que puede manejar las cosas con su mente. Además se han incluido efectos especiales y toda la historia presentada desde un plano distinto”, resume Baca.

La película, que está en plena etapa de preparación y en búsqueda de un equipo de producción con experiencia en producciones feministas, ya hasta tiene sus primeras imágenes y hasta su propio “teaser” (adelanto breve para llamar la atención, aunque sin develar la trama), aunque los realizadores prefirieron no compartirlo todavía. Al haber cambiado los planes iniciales, la primera productora con que se estaba trabajando decidió abrirse, aunque -según el director mendocino- ya hay algunas otras productoras que han evidenciado interés.

En cuanto a los avances, Luciano Baca indicó que ya han realizado varios castings, por lo que tienen a la mayoría de las y los protagonistas y son quienes han protagonizado estas primeras tomas como avance. Junto al equipo de producción con experiencia, están en búsqueda de financiamiento también (con varias alternativas concretas en pie). “Va a ser una coproducción”, resaltó.

Luciano Baca, el mendocino que dirigirá una película "porno feminista" con penrsonajes de fantasía.

Una combinación de “porno feminista” e historias épicas y de fantasía

“El guión mutó a la historia de una pareja que busca experimentar una fantasía y se dirigen a una ninfa, quien tiene poderes sobrenaturales para excitarlos. El guión -ya escrito- ronda entonces en torno a cómo vive la pareja todo el proceso de poder concretar una fantasía de a dos, con toda esas contradicciones y cuestiones que pueden aparecer al cumplirla”, describe Luciano.

En las primeras imágenes compartidas se puede observar -con su brillo y efectos especiales- precisamente a la mencionada ninfa que se encargará de que la pareja protagonista pueda concretar su ansiada y necesaria fantasía. Las imágenes fueron filmadas y captadas durante la producción del teaser y las primeras imágenes promocionales, ya con los y las protagonistas seleccionados/as.

A nivel internacional, ya hay algunos interesados en financiar la propuesta e, incluso, participar como coproductores. No obstante, Baca y su equipo deberán primero tener toda la propuesta culminada.