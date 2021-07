Un mendocino dirigirá una película “porno feminista” y está abierto el casting para personas de todo el país

Luciano Baca es mendocino, tiene 31 años y tiene una amplia experiencia como productor y director teatral y de cortos audiovisuales. Por estos días está encabezando –al menos en Mendoza y en Argentina- un inédito y particular proyecto: es el co productor de una película “porno feminista” que será rodada en conjunto con una empresa multinacional de otro país. De hecho, está en la etapa de comandar los castings y audiciones para esta película que aún no tiene fecha de estreno y, al menos hasta el momento, se desconoce si llegará a este lado del mundo.

Mendocino dirigirá una película "porno feminista". Foto: Imagen ilustrativa. Captura web

“Todavía no se puede dar demasiada información sobre la empresa que está con el proyecto ni de dónde es, ya que hay un acuerdo de confidencialidad. Pero estamos haciendo un primer casting abierto, recibiendo las solicitudes de quienes se inscriben. Luego se hace un filtro de las solicitudes que llegan y cuando llegamos a cierto número de personas de interés, se comunica individualmente donde es el casting presencial”, destaca el director mendocino, cuyo nombre artístico es Lucciano Art, y quien resalta que se siguen todos los protocolos y cuidados indispensables.

“Es importante dejar en claro que en la película y en su rodaje no habrá nada inesperado, nada que no se haya hablado de antemano y se van a usar preservativos. Además, durante la filmación se hacen las pausas necesarias –todas las que hagan falta- y el cobro es equitativo también”, resalta el responsable, que ha fundado su propia productora (Warm Up Cinema).

Para inscribirse en el casting, los interesados y las interesadas deben completar este formulario virtual ( forms.gle/aF86CRckcL7MP7NV7 ), mientras que la productora tiene su propia cuenta de Instagram en la que se comparten noticias y novedades de la película que está comenzando a tomar vida. También hay un correo electrónico para contactarse con los responsables (warmupcinema@gmail.com). El director destacó que está abierto para interesadas e interesados de todo el país.

Luciano Baca -o Lucciano Art-, el mendocino dirigirá una película "porno feminista". Gentileza

“Para participar del casting no es excluyente tener experiencia en actuación (en general), pero sí suma mucho haber participado anteriormente de alguna producción. Y ni hablar si la persona tiene experiencia en producciones de porno. No hay que tener miedos y vencer ciertos tabúes. De hecho, si hay nervios en el momento de la escena, eso no debería significar un drama y hasta puede sumar. De hecho, si el mismo encuentro sexual no termina como uno lo espera, suma. Porque es la realidad misma lo que se trata de representar. Y de deconstruir y terminar la concepción tradicional del porno, centrada en el disfrute masculino”, se explaya Baca.

Para el director mendocino hay que vencer ciertos tabúes. "Si el encuentro sexual no termina como uno lo espera, suma. Porque es la realidad misma lo que se trata de representar”, resalta. Foto: imagen ilustrativa. Captura web

Hasta el momento se han inscripto 50 personas en la primera instancia del casting. Y todos lo han hecho completando el formulario online.