Un joven fue discriminado en un bar y no lo dejaron ingresar porque estaba ‘muy maquillado’

Un joven de 24 años vivió un lamentable episodio de discriminación en un bar, cuando intentó ingresar al establecimiento y no se lo permitieron debido al maquillaje que tenía en la cara.

El hecho ocurrió en el local llamado ‘Barone’, ubicado en la ciudad de Bahía Blanca. Hasta ese comercio fue Diego, acompañado de su hermana y de un amigo con la intención de consumir y distraerse un poco pero como el bar ya tenía su capacidad completa con el aforo establecido, los tres decidieron sentarse afuera.

Instalados en una barra montada sobre la vereda, bebieron un par de tragos sin ningún tipo de inconvenientes, pero al intentar ingresar se lo prohibieron. Ante la sorpresa, el joven decidió contar lo ocurrido en las redes y manifestó lo mal que la pasó solo por el criterio de los propietarios del lugar.

“Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía, de hecho para la próxima me dijeron que me maquille menos. Me parece una actitud que, para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una m..... básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta”, expresó.

Tras exponer su situación en las redes, el joven recibió múltiples manifestaciones de apoyo y solidaridad contra lo que consideraron un claro hecho de discriminación. Diego se especializa en barbería, maquillaje y peluquería, y como muestra de su talento el sábado del incidente había acudido al bar maquillado por él mismo.

Por eso, al ver en las redes el descargo que hizo y comprobar la capacidad de su arte, muchos se volcaron a destacar su talento y a no darle importancia a lo vivido en Barone: “No lo puedo creer, tu maquillaje es mágico”. “Que triste que todavía existan restricciones a la expresión”. “Naaaaaa en serio? Todavía hay que soportar estos actos de discriminación?”, fueron algunas de las respuestas que tuvo, según lo consigna TN.

En tanto, Jonathan, el dueño del local, habló con el mismo portal y afirmó que “Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imaginate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes”.