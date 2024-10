Un informe confirmó que La Niña impactará fuertemente en Argentina: sequías y bajas precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó un nuevo y desalentador escrito sobre lo que pasará con el clima en los próximos meses en Argentina. La entidad gubernamental que estudia y analiza el clima en el país advierte que habría un 81% de probabilidad de que el fenómeno climático de La Niña se de en casi todo el territorio nacional.

Según detalla el informe del SMN, el venidero trimestre que comenzó con el mes de octubre en curso será seco y de temperaturas elevadas, por encima de lo normal, en cada provincia de la Argentina. En ese marco, a octubre, noviembre y diciembre le sobrará calor y faltará agua.

Dique Potrerillos. Foto archivo: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante esto, no son buenas noticias la falta de agua que necesita el campo para sus animales y la cosecha próxima. En muchas zonas las precipitaciones que necesitan no se dan en tiempo y forma. Cuando llueve el agua no es suficiente y lo que penetra la tierra es nulo en relación a lo que se requiere para poder tener una buena cosecha que, por las condiciones y la altura del año, ya no será como la esperada.

La frecuencia y los milímetros que necesita el campo otra vez estarán ausentes y es un tema que preocupa en las regiones agrícolas ya que durante las etapas del desarrollo de los cultivos la presencia de agua no está y, para lograr una buena cosecha, se necesitan lluvias regulares, especialmente en la primavera y el verano, con acumulaciones que permitan al suelo mantener la humedad adecuada para los cultivos.

Si bien el riego artificial puede ayudar en algunas áreas, no es suficiente para compensar la falta de precipitaciones naturales a gran escala.

Puesteros de San Carlos, Crisis Hídrica. Foto archivo: Ignacio Blanco / Los Andes

Qué dice el informe del SMN

“Las anomalías de temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial son consistentes con condiciones neutrales. Las TSM se encuentran levemente más frías que lo normal entre 100°O y 90°O. Los vientos alisios en el océano Pacífico ecuatorial estuvieron intensificados entre 150°O y 120°O. El Índice de Oscilación del Sur se mantuvo positivo y oscilando alrededor de valores neutrales”, dicta el SMN .

Y agregó que “de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2024 (OND), hay 81% de probabilidad de desarrollo de La Niña. Dicha probabilidad se mantiene alta durante lo que resta de la primavera y el verano”.

