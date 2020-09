Un incendio quemó entre 10 y 20 hectáreas de campo en el carril Chivilcoy de San Martín

Un importante incendio se desató este domingo en el Carril Chivilcoy de San Martín. El fuego afectó entre 10 y 20 hectáreas de campo entre calles Hirigoyen y Belleville pero ya fue controlado.

Las llamas se desataron cerca de las 14.30 de este domingo y se expandió rápidamente debido a la gran cantidad de maleza acumulada en el costado de las calles.

En diálogo con diario Los Andes el subdirector de Defensa Civil San Martín, Edilio Arce, explicó que minutos después de las 16.30 el foco había sido extinguido.

El fuego afectó entre 10 y 20 hectáreas - Mariana Villa Mariana Villa

“Por suerte contamos con bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de San Martín. Además tuvimos apoyo hídrico de la municipalidad”, dijo Arce.

“Tomó las malezas, quemó algunos cultivos y algunos sectores de viña baja pero no alcanzó ninguna vivienda”, agregó. Por una cuestión de precaución, en la zona harán guardias de cenizas para evitar que aparezca un nuevo foco.

Trabajaron bomberos de la Policía y bomberos voluntarios de San Martín - Mariana Villa

Por último, Arce solicitó a la población conservar los cuidados especialmente en esta época del año. “Por favor no tiren colillas de cigarrillos y no hagan fuego en lugares no autorizados. Está todo muy seco y esto facilita la expansión del fuego”, cerró.