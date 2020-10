Un hombre, su mujer y su hijo de 4 años duermen bajo un acoplado, mientras esperan que autoridades de Formosa los dejen entrar a la provincia

Un peón rural oriundo de Formosa y que se encontraba en Córdoba con su familia por razones de trabajo, permanece a la vera de la ruta 11 desde hace dieciséis días a la espera de que el gobierno de su provincia natal autorice el ingreso.

La historia tiene como protagonistas a Daniel, su pareja y su hijo de cuatro años, quienes tienen que dormir a la vera del camino debajo de un acoplado y sobre una lona extendida en el piso, a escasos metros de la Policía local.

Daniel se encontraba en la provincia mediterránea cuando se desató la pandemia, lo que llevó a que se quedara sin trabajo y desde hace unas semanas intentó regresar a su provincia. Sin embargo que las trabas burocráticas entre jurisdicciones para la circulación de personas llevó a que Formosa le negara el ingreso.

Según lo señala TN, el hombre hizo el pedido formal a las autoridades de su provincia para poder entrar, pero la respuesta que recibió es que ‘no es formoseño’.

“No tuvimos síntomas ni nada, pero me dicen que es imposible dejarnos pasar. Además, dicen que yo no soy de Formosa y que nadie me conoce en el pueblo Mojón de Fierro, cuando yo realmente soy nacido ahí, fui a la escuela y todos me conocen. De hecho, me puse en contacto con ellos y todos están a favor mío. Tengo testigos y la partida de nacimiento, yo soy de Formosa”, detalló Daniel.

Una familia lleva 16 días viviendo debajo de un acoplado mientras espera que el gobierno de Formosa los deje entrar.

La familia vive en condiciones inhumanas y expuesta a todo tipo de riesgos, además el menor ha sufrido diversas picaduras por estar a la intemperie durante tantos días.

“Nos agarró la lluvia y se mojaron los roperos y los colchones. Estos días estuvo haciendo 42 grados de calor. Lo poco que teníamos lo fuimos gastando y estamos cada vez peor. Estoy desesperado, ya no sé qué hacer”, describió con mucha angustia.

Resolución judicial

En la tarde del miércoles se conoció la novedad de que la Justicia Federal de Formosa le dio 72 horas al gobierno provincial para que deje ingresar a la familia. No obstante la Fiscalía de Estado formoseña anticipó que apelará la medida, con lo cual la resolución del problema sigue siendo incierta.