Un gladiador de tan solo 9 años: Joaquín es de Tunuyán, tiene leucemia y necesita la ayuda de todos para operarse

Joaquín Lizarde tiene 9 años, vive en Campo Los Andes (en plena Cordillera de los Andes tunuyanina) y –fiel a su crianza en el campo y en contacto pleno con la naturaleza- disfruta de andar a caballo y en bicicleta con su hermano. Sin embargo, desde hace algunos meses ha tenido que guardarse casi como si estuviera en una cajita de cristal, y cambió el caballo y la bicicleta por las películas que su papá le lleva a casa para poder ver en el reproductor de DVD que le regaló su tía. Pero lo que no ha cambiado –ni probablemente lo haga- es su característica sonrisa. Ni tampoco su amor por los autitos de colección y juguetes con forma de animalitos.

Joaquín tiene leucemia y necesita una operación de trasplante de médula ósea urgente. El donante será su padre, a quien ya le confirmaron que es compatible. Sin embargo, los propios médicos y especialistas que han acompañado al niño y su familia durante todo el proceso (que comenzó hace 7 años, luego de que el niño fuera operado de un tumor en la cabeza con solo 2 años) le han indicado que existen dos posibles lugares para que se realice la operación: Córdoba y Buenos Aires. Y ya sea para viajar a uno u otro destino, la familia de Joaquín necesita dinero para costear los pasajes.

Un gladiador de tan solo 9 años: Joaquín tiene leucemia y necesita de la ayuda de todos para operarse. Foto: Gentileza.

Por esto mismo toda la comunidad tunuyanina está ayudando con una rifa solidaria, que se suma a la cuenta de Mercado Pago que Romina, la mamá de Joaqui, tiene asociada a su teléfono.

“No sabemos si va a ser en Córdoba o en La Plata la operación, pero lo que sí nos han dicho es que no se puede esperar mucho más. Por eso es que estamos intentando recaudar fondos como podamos, y también buscando la forma de ahorrar hasta en lo más mínimo”, destacó la mamá de Joaquín a Los Andes.

Una vida de altibajos

En diciembre de 2014, cuando Joaqui tenía apenas 2 años y 9 meses, le detectaron un tumor en la cabeza y debió ser operado de urgencia. Luego de la intervención, durante los primeros 5 meses de 2015, el niño –que cumplió 3 años en marzo de ese año- debió completar maratónicas sesiones de quimioterapia. “Cuando pasaron esos 5 meses, terminó el tratamiento y la verdad es que veníamos muy bien”, reconstruye Romina, quien vive junto a su hijo mayor, su esposo –Leonardo- y el hermanito más chico de Joaquín, Lautaro (7).

La recuperación fue realmente asombrosa en ese momento, y el pequeño Joaquín (más pequeño por aquel entonces que ahora) salió con mucha fuerza. “Ni siquiera le quedaron las cicatrices de los puntos de la operación”, ejemplifica su mamá.

Tras un 2015 sin grandes sobresaltos, el 19 de mayo de 2016 volvió a tener una recaída. Y fue una recaída más que dura: le diagnosticaron por primera vez leucemia. “Arrancó como una leucemia linfoblástica aguda tipo B –que es la más común en los niños-, pero en su caso fue de alto riesgo. En ese momento hizo varios bloques de quimio, estuvo 11 meses con el tratamiento en el Hospital Notti, y fueron 11 meses en los que nos fuimos a vivir los dos a la Casa de Ronald McDonald. Era su segundo tratamiento, y para mí fue muy difícil como familia, porque él estuvo lejos de su hermanito y yo, de mi hijo más chico”, recordó Romina. Entre el Hospital Notti y la casa de los Lizarde en Campo Los Andes hay poco más de 100 kilómetros de distancia.

Ese segundo proceso pasó, Joaqui volvió a salir adelante y la recuperación marchaba sin imprevistos. Los controles pasaron a ser cada vez más periódicos, y en enero de 2021 –cuando restaban unos meses para que se cumplieran los 5 años que se deben aguardar para recibir el alta ante una leucemia-, el panorama comenzó complicarse, una vez más. Joaquín tenía un catéter a la altura del pecho, por donde le suministraban los químicos de la quimioterapia (sus venas estaban muy débiles), y llegó el momento de que le retiraran este instrumento.

“En abril de 2021, cuando le faltaba solo un mes para el alta, mi hijo tuvo una recaída en su enfermedad. Empezó con una otitis, pero los análisis le dieron mal. Y si bien nosotros ya estábamos de vuelta en Campo Los Andes, tuve que llevarlo otra vez al Notti. Me quedé 48 días aislada con él. Y como necesitaba no estar muy lejos de mi hijo más chico otra vez y al Joaqui le iba a hacer bien estar cerca de su hermanito –son muy apegados-, con ayuda de los vecinos y distintas rifas pudimos alquilar un salón a 3 cuadras del hospital. Ahí nos instalamos, durante 8 meses estuvimos los 4 juntos”, rememora la mujer, quien aclara que –por momentos- se alternaba con su esposo y el padre de los niños para que uno se quedara en Guaymallén y el otro regresara a Campo Los Andes.

Cerca de finales de noviembre de 2021, la familia regresó a “su lugar en el mundo”, la casa de Campo Los Andes. El lugar donde, de acuerdo a su madre, Joaqui “volvió a vivir, con tanta naturaleza y aire libre”.

La urgencia del trasplante

Si bien el pequeño no está con quimio y completó los tratamientos, su cuadro es muy delicado. Directamente trata de no salir de su casa, porque sus defensas están muy bajas y cualquier situación podría complicar su realidad. “Joaqui necesita un trasplante de médula ósea y no se puede demorar mucho. Primero me dijeron que la operación podía ser en Córdoba, pero después me dijeron era preferible en La Plata, Buenos Aires”, explica su mamá.

Romina se dedica a cuidar a sus dos hijos, mientras que Leonardo trabaja en un vivero de la zona. Sus ingresos no son muy altos, y costear el pasaje a La Plata (o Córdoba, eso se definirá en los próximos días) para la familia no será simple. Por esto mismo es que la comunidad entera –de Campo los Andes, de Tunuyán y de todo Mendoza- está detrás de una campaña solidaria para ayudar a la familia.

“Se está organizando una rifa para juntar dinero y poder viajar. Estamos vendiendo números, cuesta 200 pesos cada uno, y la idea es que se sortee el 15 de febrero. Ya nos confirmó la gente de FM Frontera (de Tunuyán) que van a hacer ellos el sorteo y a transmitirlo. Todo lo que se recaude se va a destinar para pasajes y otros gastos”, aclara Romina, con entusiasmo.

Además de la rifa, la familia está juntando dinero por medio de Mercado Pago. Para colaborar, se puede hacer directamente al teléfono de Romina (2622549918), al CVU 0000003100038265245506 y al alias pure.cava.coplas.mp