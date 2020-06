Un geriátrico de San Martín realizó un video con un protocolo a seguir para prevenir la Covid-19

Una de las poblaciones de mayor riesgo en estas épocas de pandemia es la de los adultos mayores. Preocupados por esta realidad, desde un geriátrico de San Martín realizaron un video en el que indican, de una forma dinámica, cuál es el protocolo vigente para esas instituciones, basados en el del Gobierno de Mendoza, y detallan que las residencias de larga estadía se encuentran en uno de los peores momentos.

“Queremos que este video llegue a la mayoría de la instituciones, incluso a las que por ahí no tienen los recursos que nosotros tenemos. Seguir estos protocolos y que queden estandarizados en un material audiovisual va a ser de muchísima ayuda. No nos interesa publicitar nuestra marca, si no que realmente sirva para cuidar a nuestros adultos mayores”, comenzó asegurando Raúl Rogel, Gerente de Pinar Plaza Hotel Geriátrico.

Rogel estudió medicina y si bien no completó la carrera, siempre estuvo involucrado con la gerontología. Es por eso que desde ése lugar no sólo ha impulsado la realización de este video si no que también hizo un largo escrito, basado en un estudio que incluye a más de 400 geriátricos del país, en el que desarrolla datos concretos sobre distintas prácticas que pueden ayudar a que el virus “no entre por la puerta”.

“La amenaza es real, latente y son altísimas las probabilidades de que el virus ingrese a una cantidad considerable de residencias. Hacer el ejercicio que algún asintomático ingresara a las instalaciones, es esencial, ya sea personal, etc. Y estas medidas de bioseguridad serían de gran ayuda para disminuir el riesgo de contagio. La virulencia del mismo hace que la cadena de contagio sea infinita, así tomemos todas las medidas necesarias”, señala una parte del escrito.

La voz oficial

Consultado sobre cómo están manejándose con los protocolos en los geriátricos de Mendoza, desde el Ministerio de Salud aseguraron que por el momento hay un buen control en tal sentido. “Además de las normas de bioseguridad que estamos aplicando, en el último mes se han estado haciendo reuniones virtuales con los directores médicos de los 200 geriátricos que hay en la provincia donde se explica que ese protocolo general cada uno lo tiene que amoldar a su realidad”, explicaron.

En el escrito de Rogel también se habla sobre la importancia de realizar tests masivos en zonas de riesgo. Desde la cartera sanitaria comentaron que se está pensando en esta estrategia pero que por el momento los tests de serología sólo se están realizando en los barrios. “La idea es extenderlo a geriátricos. Sólo hubo un caso en uno de Capital y otro en Luján, así que general en ese sentido se está actuando bastante bien”, reafirmaron de Salud.

Dignidad para las personas mayores institucionalizadas

En cuanto al funcionamiento en general de los geriátricos, el texto antes mencionado señala que están en un estado decadente y son muy pocos los que cumplen con los estándares de calidad. “La pandemia de Covid-19 ha visibilizado la precarización. La OMS a partir de 1980 indicó que las residencias gerontológicas debían comenzar a brindar servicios de ‘rehabilitación’ y no sólo ‘hábitat’ como lo venían haciendo”, explica.

En 1990 la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto por “Promoción de la Salud”, es decir fomentar su promoción y protección. “Lamentablemente en 2020, 40 años después del primer cambio de concepto, en el 90% de los geriátricos se sigue aplicando el concepto de ‘Hábitat’, que sólo implica techo y comida. Además, en la mayoría de los casos no decide el adulto mayor cómo vivir sus últimos años ni dónde. Tenemos la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los ancianos del presente y del futuro. El tema es preguntarnos si como sociedad estamos haciendo lo suficiente para eso”, cerró Rogel, invitando a la reflexión.