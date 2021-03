Tembló en San Juan y se sintió con fuerza en Mendoza

Un fuerte temblor con epicentro en la provincia de San Juan se sintió en Mendoza durante la mañana de este lunes. Precisamente a las 9.48, el movimiento de telúrico de 5.3° en la escala Richter sorprendió a los mendocinos.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se produjo a 122 kilómetros de profundidad, exactamente a 124 km al NO de Mendoza; 152 km al SO de San Juan y 67 km al NO de Uspallata.

Hasta el momento no se reportan heridos ni daños de consideración.