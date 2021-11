Se viene un fin de semana XL que puede alcanzar una ocupación del 95% en Mendoza

Llega un nuevo fin de semana largo y Mendoza se prepara para recibir una gran masa de turistas. Si bien todavía no hay datos duros, desde el sector aseguran que las expectativas son muy buenas con una ocupación que alcanzaría el 95%. El sector se va recuperando poco a poco, se muestran esperanzados pero cautelosos.

Desde hace un poco más de una semana muchos sectores de la provincia ya no cuentan con disponibilidad debido a la alta demanda. Alta Montaña, el Sur mendocino y las excursiones a bodegas son los principales atractivos para el turismo local, mendocinos, y nacional. Desde las agencias además confirman que la provincia ya cuenta con algunos turistas internacionales.

Desde la Cámara de Turismo, su presidente Arturo González dijo: “Excelentes son las expectativas, viene muy bien este fin de semana largo, estimo que la ocupación va a estar entre el 95% y el 100% en algunos lugares. Ya hace varios días que no hay disponibilidad en algunos hoteles, así que creemos que se va a trabajar muy bien desde el 18 hasta 21 de noviembre inclusive. Hemos notado en este fin de semana largo es que hay muchos grupos de turistas además de pasajeros individuales, de manera que creemos que va a ser muy bueno. Estamos muy conformes, creemos que va a ser muy bueno y auspicioso”.

En cuanto al origen de los turistas, González aclaró: “Hay mucho mercado local, mendocinos, y nacional. El turismo mayoritario viene de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, estos son los cuatro centros emisores más grandes”.

Y agregó: “Estamos a la espera del turismo internacional, Chile permanece cerrado y lamentablemente ese mercado no lo tenemos, y Brasil, todavía no toma el ritmo que tenía prepandemia. Estimamos que no va a ser rápida esa recuperación, pero creemos que se va a recobrar ese mercado que es tan importante para Mendoza. Hay que destacar que el mercado nacional ha respondido muy bien”

En referencia a la preferencia de los visitantes el presidente de la Cámara contó: “El turista elige todos los lugares de Mendoza, San Rafael y Malargüe están prácticamente sin lugar, lo mismo sucede en Potrerillos y Uspallata. En el centro de la ciudad también la ocupación es muy alta, hace muchos días que hay hoteles sin disponibilidad. Hay muchos lugares sin disponibilidad”.

Y destacó: “El turista ha usado mucho el Sale Mendoza y el Previaje. El Sale Mendoza fue muy bueno, una excelente idea que se trabajó entre el sector privado y el gobierno de la Provincial, fue una iniciativa muy beneficiosa para el sector. El Previaje, está funcionando muy bien, nos está sirviendo mucho para las ventas de verano”.

“Lentamente el sector se va recuperando, fueron muchos meses de actividad y facturación cero, y de falta de trabajo. Todo este repunte va ayudando a que las empresas se vayan reacomodando económica y financieramente y que tengan su flujo normal como tenían antes de la pandemia”, destacó González.

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo expresaron: “Viene muy bien el fin de semana, con números superiores al 90%, una recuperación importante de la Ciudad de Mendoza, que es el sector que venía más lento. Según los primeros datos estaríamos superando los números del mismo fin de semana pre pandemia”.

Por su parte, desde las agencias de turismo se mostraron muy conformes con el movimiento turístico que está teniendo la provincia. Desde Mayas viajes y turismo, Gaetano, empleado del lugar, contó: “Las expectativas para el fin de semana son buenas, tenemos varias reservas hechas, principalmente excursiones para Cañón del Atuel, Alta Montaña, etc. Además de esas excursiones paisajistas ofrecemos paseos a bodegas, que son muy requeridas”.

En referencia a los valores de las excursiones dijo: “La excursión a Alta Montaña sale todos los días, se visitan los principales puntos de la cordillera y sale $3.250 y se puede pagar en tres cuotas sin interés. El valor de las bodegas varía según la zona, pero van a partir de $1.750 en adelante. Son bastante accesibles”.

En cuanto a los turistas que nos visitan el empleado aclaró que la gran mayoría pertenece a Buenos Aires, pero en los últimos días han percibido algunos turistas de Brasil, Chile, Estados Unidos. Aunque predomina el turismo nacional.

“Hace ya un tiempo venimos trabajando bastante y recuperándonos, incluso hay más turismo que en esta misma época antes de la pandemia. Mendoza es uno de los puntos que más eligen los turistas”, destacó Gaetano.

Asimismo, Graciela empleada de Turismo Aymara S.R.L., dijo: “Está estallado el turismo, hay muchísima ocupación, hace más de una semana que ya no hay disponibilidad en algunos hoteles, va a llegar mucho turismo. Nosotros como agencia, hemos estado pidiendo disponibilidad para pasajeros y no conseguimos ya desde hace una semana”.

Y agregó: “Tenemos mucho turismo nacional, si bien hay algunos pasajeros brasileños son los menos, la gran masa de turismo que tenemos para este fin de semana es nacional, mucho Buenos Aires, Córdoba y Rosario”.

En cuanto a la elección de los turistas la empleada aclaró que los turistas eligen excursiones regulares, alta Montaña, y muchas bodegas. “Al turista le gusta mucho la visita a la bodega, la gastronomía y el concepto de la degustación, Mendoza está muy bien posicionada con el tema bodegas”.

Los valores de las excursiones regulares a Alta Montaña van desde $2.500 y salen todos los días. En cuanto a las bodegas, el recorrido regular sin almuerzo está alrededor de los $1.400.

En referencia a las expectativas a futuro, Graciela dijo: “Fue un sector muy castigado el del turismo, pero ahora hemos tenido una bocanada de aire fresco, pero no sabemos hasta cuándo va a durar, nosotros tenemos esperanzas”.