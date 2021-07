Un fallo en Akamai provocó la caída de Los Andes y otros sitios web en el mundo

Una fallo de DNS confirmado por la CDN Akamai provocó la caída de Los Andes, La Voz, Vía País y varios sitios web de Argentina y otros portales de Internet.

“Akamai está experimentando una interrupción del servicio. Estamos investigando activamente el problema y proporcionaremos una actualización en 30 minutos”, indicaron desde la cuenta oficial del proveedor.

La empresa investigó un problema emergente con el servicio Edge DNS, que ayuda a enrutar los navegadores web a sus destinos correctos y también proporciona un servicio de seguridad. Luego quedó solucionado.

El error en Akamai que produjo caídas en varios sitios web del mundo - Captura

También Oracle dijo en su sitio web que estaba investigando múltiples problemas en su negocio de infraestructura en la nube, incluida su plataforma de computación en la nube y Oracle Cloud Infrastructure Console.

En Argentina, medios como Los Andes, La Voz y Vía País se vieron afectados durante algunos minutos en el mediodía. Lo mismo sucedió con Infobae y La Nación, así como diarios extranjeros como El País (España).

¿Qué es una CDN?

Es una red de distribución de contenidos (CDN, content delivery network en inglés) que ayuda a las diferentes páginas web a entregar lo que hacen de una forma rápida y segura.

¿Qué es Akamai?

Se trata de uno de los proveedores de servicios en la nube más populares, que incluye alojamiento, computación y protección. Cuando algo sale mal, puede afectar a una gran cantidad de servicios que, aparentemente, no tienen nada en común.

Además de sitios web de medios de comunicación y servicios, PlayStation Network, UPS, HBO Max, Airbnb y Steam estuvieron inaccesibles por más de media hora.

Al entrar aparecía un mensaje diciendo Service Unavailable – DNS failure. The server is temporarily unable to service your request. Please try again later.

La caída duró poco más de media hora - AP

El antecedente de la caída de Fastly

Vale recordar que el pasado 8 de junio también se produjo la caída de Fastly, que generó inconvenientes en Amazon, Twitch, Reddit, CNN, The New York Times y otros sitios web.

Fastly es una red de distribución que sufrió también una interrupción global de sus servicios y ocasionó problemas en redes sociales, plataformas y medios de comunicación.