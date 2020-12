Un expositor provida citó una conversación entre Frodo y Gandalf en su discurso contra el aborto legal

Esta semana comenzó en Diputados el debate por el aborto en Argentina. Así diferentes funcionarios, referentes y especialistas exponen su posiciones, a favor o en contra, respecto al tema.

Ayer un expositor provida sorprendió a los participantes y a los espectadores, que seguían el debate de manera remota, al citar a un fragmento del libro “El Señor de los Anillos” de John Ronald Reul Tolkien.

“Cierro con Tolkien”, dijo Fernando Toller, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, antes de recordar una conversación entre dos de los protagonistas de la popular novela.

“Están charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice ‘che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra’. Y Gandalf le dice: ‘¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos”, dijo.

“Démosle una oportunidad a cada ser humano. Cuando no podemos devolverle la vida ni a uno solo de los miles y miles que se llevó el Covid, no sumemos desolación legislada en nuestra tierra. Les pido que rechacen esta ley y que trabajemos, porque podemos hacer algo mejor juntos para cada uno y cada una con esta situación terrible del aborto”, agregó Toller.

La curiosa cita llamó la atención de los fanáticos del libro y rápidamente las palabras “Tolkien” y “Gandalf” se volvieron tendencia en Twitter. Además, de los ya clásicos memes se sumó una catarata de criticas al discurso del profesor de derecho.