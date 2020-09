Un diario británico publicó una crítica contra la cuarentena en Argentina y la catalogó de “desastrosa”

El diario británico The Telegraph criticó las medidas que está llevando a cabo la Argentina respecto a la cuarentena por coronavirus, a través de una nota que fue titulada como “Argentina ofrece evidencia irrefutable de que las cuarentenas largas invocan un desastre”. La publicación pertenece al blog “Travel” y lleva la firma de Chris Moss.

La crítica compartida por The Telegraph asegura, entre otras cosas, que la cuarentena impuesta por Alberto Fernández no pudo salvar al país sino que por el contrario, “los casos y las muertes diarias continúan en aumento”.

Y la nota continúa diciendo que luego de que el viernes el presidente anunciara la prolongación del aislamiento en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos, la Argentina “se tambalea al borde del top ten mundial de casos de coronavirus y es uno de los pocos países donde la curva en casi todos los gráficos estadísticos se dispara”.

La publicación, que lleva la firma de Chris Moss no tuvo piedad contra el modelo adoptado por la presidencia de la Nación respecto a la pandemia y declaró que las “consecuencias nefastas” y los “efectos devastadores” han sido demostrados en los 160 días de cuarentena que lleva el país.

Pero las críticas no terminan, luego dice que “la cuarentena más larga del mundo” ha afectado la forma de vida en Buenos Aires: “Durante largos periodos la gente no pudo salir de la casa excepto para comprar alimentos o medicinas e incluso la recreación al aire libre estuvo prohibida durante semanas”, y continúa: “A pesar de esto, muchas empresas permanecen cerradas. Los restaurantes y bares sólo pueden ofrecer un servicio de comida para llevar. No se permiten reuniones de grupos en interiores”.

El texto de Moss critica duramente que la estricta cuarentena hizo que la cultura en las calles de Buenos Aires se apagara, lo que fue notable ya que museos, bares culturales, galerías y los concursos de tango en las calles se vieron suspendidos por las restricciones.

Finalmente la autora apuntó contra la economía argentina diciendo que a raíz del cierre de sectores del turismo y de los hoteles lo único que logró es que estos rubros apenas logren sobrevivir mientras que otros ya han cerrado sus puertas definitivamente. Aseguró además que en las próximas semanas el país va a superar a Chile y que no está lejos de superar a España.