Un desafío en blanco y negro une a millones de mujeres

Las fotos en blanco y negro de miles de mujeres, con la leyenda “Desafío Aceptado” o el hashtag #challengeaccepted invadió el timeline de Instagram, encolumnándolas bajo un lema que aún no queda claro, pero que invita reflexionar acerca de los vínculos femeninos y tener una mirada más amable entre congéneres.

En Mendoza tuvo adhesión casi absoluta, y referentes de distintos sectores no dudaron en subir sus fotos, en algunos casos, acompañadas de leyendas que marcan posiciones e ideologías.

Laura Rez Masud también se sumó al #ChangeAccepted o #RetoAceptado.

La idea tuvo origen en Turquía donde comenzaron a compartir fotos en blanco y negro para crear conciencia acerca de los femicidios en ese país, bajo el hashtag #KadinaSiddeteHayir que significa “No violencia a las mujeres”. Durante 2019, 474 mujeres turcas fueron asesinadas, un aumento del 100% desde que se perdieron 237 mujeres en 2013. También se estima que en 2020, 146 mujeres turcas han muerto por violencia de género.

Sin embargo, al viralizarse a nivel global, la intención primaria perdió fuerza, siendo reemplazada paulatinamente por otra: poner el foco en el vínculo entre mujeres.

El desafío consiste en enviar por mensaje privado la siguiente leyenda: “Tuve cuidado de elegir a quién creo que enfrentará el desafío, pero sobre todo a quién conozco que comparte este tipo de pensamiento. Entre las mujeres hay varias críticas; en cambio, debemos cuidarnos una a la otra. Somos hermosas como somos. Publica una foto en blanco y negro, con solo escrito ‘challengeaccepted’ y menciona mi nombre. Te elegí porque eres hermosa, fuerte e increíble.”

Noelia Nieto.

Entre las famosas que se sumaron, están Alessandra Rampolla, Charlize Theron y Kim Kardashian. En Argentina, Graciela Borges, Mercedes Funes, Juana Repetto, Mariana Genesio Peña, Victoria Onetto, María Vázquez, Julieta Prandi y Silvina Escudero.

En Mendoza las posturas son bastante homogéneas: “Te involucra con otras mujeres, porque parte de la consigna es elegir a alguien más y en esa elección se juegan cosas vinculadas a la sororidad o la empatía y me parece lindo visibilizarnos entre nosotras”, dice Noelia Nieto, conductora del noticiero de Canal 7.

A nivel mundial, algunas voces se alzaron cuestionando su finalidad, al perder el objetivo inicial vinculado a las muertes en Turquía.

Mayra Tous Reina Nacional de la Vendimia 2020.

Fernanda Rivarola, especialista en Comunicación Publicitaria y directora de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación, de la Universidad Maza, hizo referencia a la campaña: “Se ha viralizado bastante (alrededor de 5 millones de publicaciones) pero desconozco su efectividad. Para ello debería conocer su objetivo y éste no es claro ni está bien explicitado”.

Laura Rez Masud, periodista de Canal 9 considera que sí se logró el objetivo “estamos todos hablando de esto”, y explica qué la motivó a sumarse: “Con solo leer ‘empoderamiento’, ‘lucha’, ‘mujer’, ‘desafío’, me bastó para subir mi foto en blanco y negro”.

La representante del cetro vendimial 2017, Victoria Colovatti, coincidió en el refuerzo positivo del mensaje. “Me parece una manera linda de hacerle saber a la otra que no tenemos por qué ser competencia, que nos apoyemos mutuamente, y también una forma de halagarnos entre nosotras”. Por su parte, la subsecretaria de Gobierno de Maipú, Fernanda Lacoste, más alineada con la idea original del desafío, explicó por qué no se hizo eco en su cuenta: “Estaba esperando que subiéramos una foto con 40 mujeres rurales que no tienen Instagram” y agrega con sonrisa: “soy una nostalgiosa idealista”.

Victoria Colovatti Reina Nacional de la Vendimial 2017.

En cuanto al mensaje final y el vínculo positivo entre mujeres, todas coincidieron en que ha mejorado en los últimos tiempos, pero que es un trabajo que recién se inicia.

La campaña no goza del aval de los grupos feministas a nivel mundial, que ven en la proliferación de fotos un mensaje egoico que no coincide con el motivo inicial. Brooke Hammerling, fundadora de la consultora para directores generales de empresas de tecnología New New Thing, cuestionó la eficacia de la tendencia: “Estoy agradecida con las mujeres que me nominaron, pero no entiendo cómo una selfie de vanidad en blanco y negro hace eso. Si pudiéramos hacer retratos de las mujeres que nos inspiraron, eso estaría un poco más en línea con lo que se está tratando de lograr”.