Un cuento de hadas: un mendocina vive en el corazón de un bosque irlandés y se luce con sus artesanías

Sin embargo, es gracias a su emprendimiento de artesanías en miniatura (Into the Woods) que fue premiada y distinguida en la hermosa Cavan , y precisamente lo que le permitirá exponer y vender sus trabajos en el mercado principal de Cavan durante todo el mes de junio .

"Me inscribí en el Concurso de Artes del Condado de Cavan 2025 , que se hace todos los años. Como soy diseñadora gráfica , a fines del año pasado apliqué en la categoría profesional , y en febrero me avisaron que había quedado seleccionada . Lo bueno es que era muy libre la convocatoria , cada uno hacía su propuesta , y yo enfoqué el mío en una especie de búsqueda del tesoro en miniaturas de casas de hadas que fabrico yo con madera ", describe Déborah.

Mendocina artesanías Irlanda 4.png Un cuento de hadas: la mendocina que vive en el corazón de un bosque irlandés y se luce con sus artesanías. Foto: Gentileza Débora Gubiotti

Arte premiada

En la ciudad de Cavan -que no es exactamente el sitio donde vive Debih y su esposo- tiene lugar un gran mercado itinerante cada invierno y verano. Este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de junio, comenzará la edición de verano 2025 en Con Smith Park. Y allí estarán en exposición las casitas de hada de Déborah, que se trasladará por cuatro parques en total (uno por fin de semana).

"Por lo general, mi trabajo no está enfocado en niños. Pero este proyecto en particular sí lo está. Son unas miniaturas de casas de hadas, hechas de madera en su mayoría. Y cada una tiene sus mueblecitos, sus libros, sus pociones, todo en miniatura. Para tener una idea del tamaño, muchos de los trabajos están en el espacio que ocupa una lámpara de sol de noche, que son entre 20 y 30 centímetros. Y en ese espacio yo le doy el diseño, los detalles, todo", cuenta la mendocina a Los Andes.

Mendocina artesanías Irlanda 2.png

Su trabajo principal en Cavan, Irlanda, es en una gráfica y de lo que estudió: diseñadora. Sin embargo, este proyecto se ha convertido en más que un pasatiempo para ella.

"En Mendoza no me enfoqué mucho en esta actividad, al menos dedicándole un tiempo considerable. Si bien siempre me interesó hacer manualidades y aprendí a ilustrar por una cuestión de que era necesario para la facultad, siempre tuve otras actividades. Pero cuando nos vinimos a vivir a Dublín, mi primer trabajo fue como niñera para una familia y la mamá de los niños que cuidaba tenía una tienda de bebés. Ella me ofreció que hiciera ilustraciones propias para vender, y con ese primer proyecto de ilustraciones infantiles, se me ocurrió lo de las hadas", describe Déborah, quien agrega que todo su trabajo artístico tiene como hilo conductor a las hadas y la mística de Irlanda.

Otro día en el paraíso

En 2021, en plena pandemia de Covid-19, Déborah y su esposo, Martín, dejaron Mendoza con destino a Irlanda. Para la diseñadora y artista mendocina, fue un cambio de rumbo por demás sorpresivo.

"Fue medio una locura. Mi marido ya tenía el pasaje cuando lo conocí, ya tenía planeado el viaje. Él había venido acá de vacaciones, se enamoró del lugar y quería venirse a vivir. De hecho, su idea era venirse antes, pero pospuso el viaje por el Covid-19. En ese interín lo conocí, nos enamoramos y me sumé. Para mí fue tomar la decisión de mi vida. Fue arriesgarlo todo y probar", recuerda Déborah Gubiotti.

Más allá de lo drástico del cambio de vida, para la artista mendocina no fue una decisión difícil. Como ella describe, nada la ataba por entonces a Mendoza y. por lo general, no le cuesta demasiado tomar decisiones importantes. Ni siquiera estaba trabajando en lo suyo en Mendoza, aunque sí tenía un empleo estable en una farmacia.

Mendocina artesanías Irlanda 1.png

"Llegamos en verano acá (en Irlanda), y es una de las estaciones más lindas. En Mendoza lo odiaba, pero acá es menos caluroso. Y hay muchas horas de luz, hay claridad durante casi todo el día. Y en invierno, aunque hay muy pocas horas de luz natural, tampoco hace tanto frío, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos bien al norte", resume.

Ni siquiera el hecho de que llueva frecuentemente en Cavan afectan en la idea de que el lugar donde vive es de ensueño. "Me encanta la lluvia", retruca.

Compañeros incondicionales

Los primeros seis meses estuvieron viviendo en Dublín, pero sabían que se trataba de algo pasajero. Es que, desde el primer momento, decidieron que sus mascotas (las perras Juana y Olivia, el perro Puchi y el gato Bolito) se mudarían a Irlanda con ellos. Y, para cuando volviesen a reunirse, necesitaban estar en una casa donde aceptaran mascotas y estos compañeros estuviesen cómodos.

Mendocina artesanías Irlanda 7.jpg

"Estuvimos 10 meses separados de ellos y fue toda una travesía traerlos. Vía aérea, viajaron de Mendoza a Buenos Aires, de allí a Frankfurt y de allí volaron a París. A París las fuimos a buscar en auto , y -hasta Irlanda- viajamos todos en en ferry", recapitula.

Mendocina artesanías Irlanda 10.jpg

El aire libre, la relajante inmensidad de los forestales y la naturaleza en todo su esplendor son el principal disfrute de la familia en este paisaje que parece extraído de un cuento de hadas.

Mendoza siempre está

Desde que se mudaron, Déborah y su esposo han viajado una sola vez a Mendoza. Y fue la oportunidad de visitar a sus abuelos lo que los motivó.

Mendocina artesanías Irlanda 8.jpg

"Lo que más se extraña de Mendoza estando acá son los amigos, la familia, las costumbres. Yo hacía acrobacia aérea en telas en Mendoza, y poder hacer eso acá me queda lejos. También extraño sentarme en el pasto y relajarme, porque acá siempre está mojado. Hay un lugar del Parque San Martín que amo muchísimo, y lo extraño mucho también. Más allá de que acá está lleno de espacios así, verdes y con naturaleza, con ninguno he podido conectar como con ese", resume.