Un científico del Conicet se aplicó la vacuna contra el coronavirus y aseguró que vio que es “un proyecto serio”

Un investigador del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Natural es de la Universidad de La Plata (UNLP) se aplicó la vacuna que investigan los laboratorios Pfizer y Biontech contra el coronavirus en el Hospital Militar y afirmó que vio que “es un proyecto serio” y no dudó “en ser voluntario”.

Se trata de Sergio Matheos, geólogo del Conicet en el proyecto Y -TEC y docente titular en la Facultad de Ciencias Natural es de la UNLP, quien contó a radio Provincia que es la primera vez que se ofrece como voluntario pero lo hizo tras considerar al equipo de trabajo y la forma de investigar.

“Yo soy investigador del Conicet. Conozco a Fernando Polak y al equipo que está trabajando y sé que son científicos de mucho prestigio y que las cosas las hacen bien “, destacó Matheos.

Afirmó que “es un proyecto que está catapultado por dos laboratorios de prestigio internacional como son Pfizer y Biontech. Así que, como vi que es un proyecto serio, cuando lo escuché a Polak informar que iban a necesitar voluntarios, no lo dude “.

”La vacuna, al entrar en Fase 3, requiere que 45 mil voluntarios en el mundo sean inoculados, y Argentina fue elegida como uno de los seis países que hacen esta prueba“, recordó Matheos.

Contó que la mitad de los voluntarios “ocurrió la vacuna y la otra mitad un placebo, ya partir de ahí comienzan los controles “.

”El primer día, en el hospital militar, me sacaron sangre, me hicieron el hisopado y me dieron la vacuna. Luego, una hora después de llegar a casa, me llamaron para ver cómo seguía”, relató el científico.

Detallo que además, le dieron un celular para que comunique y manifiestase si registra algún síntoma y, el viernes hacer un informe por esa misma aplicación.

Finalmente, Matheos precisó que el 11 septiembre próximo le aplicarán “la segunda y última dosis” y agregó que a partir de ahí va a tener “3 o 4 visitas más en el año para ver cómo fue generando o decayendo” la generación de los anticuerpos .