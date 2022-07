Un casco y un equipo para el niño de Malargüe que sueña con ser jockey

“Ningún soñador es pequeño ni un sueño es tan grande. Espero que cumplas tus sueños como yo cumplí el mío…”. Con esa cálida frase, Maximiliano Agustín Rojas, que tiene 17 años y es jockey del stud Don Nazareno, en Malargüe, le dio una sorpresa a Víctor Montoya, un niño del paraje La Junta que padece una enfermedad cardíaca y es un apasionado de los caballos. Su historia la publicó Los Andes el pasado 2 de julio. Poco después de día, “Maxi”, que también soñaba con ser jóckey a esa misma edad, hizo todo para que Víctor se sintiera feliz. “Estaba por almorzar cuando me llegó la noticia a través de un familiar, la leí rápidamente y me sentí muy conmovido porque yo a esa edad también anhelaba ser jockey”, recordó “Maxi” a Los Andes. De inmediato se contactó con Flavia, la mamá de Víctor, que vive junto a sus tres hijos en un puesto inhóspito denominado La Junta. “Su mamá me contó más sobre él. Yo en ese momento estaba por ir a Las Catitas a correr con el caballo y me contacté con una gran persona, Ricardo “Ricky” Mercado, dueño de unos de los caballos más ligeros del país. Le mostré la noticia y nos entendimos rápidamente para hacerle un regalo ya que tiene la mejor monta de la Argentina”, dijo el joven.

Así, Ricky preparó un video desde Pampa de los Guanacos junto a “Junior”, uno de sus mejores caballos. Pero además del video, preparó unos accesorios indispensables para todo futuro corredor de caballos, entre ellos el casco y el portafolios. “Ayer, finalmente, pudimos cumplirlo y estoy feliz”, dijo el joven. Su mamá, Flavia, por su parte, comentó a Los Andes la alegría de su hijo de recibir esa sorpresa. “Tiene su caballo, Frijolito, que su papá le dejó antes de morir, pero no todo el resto. Además, observaba los videos asombrado y completamente feliz”, agregó.

Casco y equipo para Víctor Montoya

Víctor Montoya tiene 9 años, vive en el Paraje La Junta, en Malargüe. Desde que nació, con una cardiopatía congénita severa, lleva una vida muy particular: recién ahora pudo empezar la escuela ya que las maestras domiciliarias nunca llegaron a esa zona inhóspita donde vive su familia.

Los viajes permanentes al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para ser sometido a controles y cirugías, ocupan buena parte del año. Y así, la familia necesita ayuda económica para poder sortear los gastos. Si bien organizan rifas en forma constante, el dinero que conlleva alojamiento y estadías nunca alcanza. “Víctor es un niño feliz, curioso, activo y muy inteligente, pero lamentablemente no es libre. Se enferma permanentemente y eso le impidió ir a la escuela, que recién ahora la inició. Por lo general las cirugías son en marzo y luego debe hacer reposo. La escuela normal nunca fue opción”, dijo a Los Andes Flavia Villar, su mamá.

Al parecer, los médicos indicaron desde muy niño docentes domiciliarias para que pudiera aprender. “Pero vivimos lejos y nadie jamás se acercó. Víctor recién ahora está aprendiendo a leer”, explicó. Víctor vive con su mamá; el esposo de ella y dos hermanos más: Matías, de 12 y Julio, de 5. Su papá falleció de manera trágica hace dos años. “Todavía lo llora todas las noches y lo extraña, compartían el amor por el campo”, cuenta.

A pesar de transitar una infancia difícil y de pasar mucho tiempo encerrado, Víctor ama los animales y en especial a su caballo Frijolito, el mismo que su papá le regaló poco antes de morir y que se encuentra en un puesto situado a unos 45 kilómetros de su casa.

Maxi, jockey

“Ama tanto los caballos que sueña con ser jockey, pero claro, nunca ha podido montarlo. Desde chico simula andar a caballo en una silla y era una drama cada vez que lo llevábamos a alguna carrera y su caballo favorito perdía”, relató.

Víctor nació en 2013 en el Hospital de Malargüe y de inmediato se diagnosticó una anomalía cardíaca. Tres días después fue derivado al Hospital Notti, donde se sugirió que sea trasladado de urgencia al Hospital Garrahan de Buenos Aires.