Un avión de Aerolíneas voló a baja altura sobre La Plata debido a una falla técnica y generó miedo en los vecinos

Este viernes por la mañana, los vecinos de la ciudad de La Plata se mostraron sorprendidos cuando un avión de Aerolíneas Argentinas pasó en repetidas ocasiones sobre sus cabezas, volando a baja altura, un hecho poco común en la capital bonaerense.

Afortunadamente, la razón detrás de este incidente fue una falla técnica: debido a un problema hidráulico, los pilotos se vieron obligados a regresar al aeropuerto de Ezeiza y, para poder aterrizar con el peso adecuado, debieron quemar combustible, minimizando así cualquier riesgo. Esto generó numerosas publicaciones en redes sociales, donde muchos afirmaron haber visto el avión volando bajo, con el tren de aterrizaje desplegado y realizando varios pasajes.

El vuelo 1132 de Aerolíneas Argentinas, un Airbus A330-202, despegó a la 1:30 de la madrugada desde el aeropuerto Ministro Pistarini, con destino a Madrid, España. Desde la aerolínea informaron que “el avión no declaró emergencia” y que “la cabina no se despresurizó ni se activaron las máscaras de oxígeno”. Además, aseguraron que “los pasajeros no notaron nada fuera de lo común y fueron informados del motivo del regreso”.

El avión tuvo que regresar aproximadamente dos horas después de su despegue, cuando sobrevolaba Río de Janeiro, Brasil.

“El avión aterrizó normalmente, sin ningún tipo de protocolo como el que se utiliza cuando un avión sí se declara en emergencia. Los pasajeros aguardaron en el área de embarque a que se cargue el catering y se cambien las valijas hacia otro avión, y volvieron a despegar en una nueva aeronave”, detallaron.

Respecto a la falla, que adjetivaron como “menor”, explicaron que “después se determinó una vez en tierra, ya que en el momento (en el aire) sólo es un indicador de advertencia relacionado con la presurización del avión, y se decidió volver de forma preventiva”.

A lo largo de este viernes, se confirmó que el avión que tuvo que regresar volvería a estar en servicio. “Es importante destacar -insistieron desde Aerolíneas- que tal como indican los manuales y procedimientos de seguridad operacional se tomó la decisión de volver a la base y hacer la inspección”.

El recorrido del avión que voló bajo sobre La Plata y generó miedo.

Con el reciente recuerdo del incidente ocurrido hace dos días en el aeropuerto de San Fernando, los habitantes de La Plata se alarmaron al ver cómo el mismo avión pasaba repetidamente a baja altura. Muchos sacaron sus teléfonos móviles para capturar las imágenes del avión sobrevolando la ciudad, y en poco tiempo las redes sociales se llenaron de fotos del avión cruzando el cielo platense.

Finalmente, la aeronave regresó al aeropuerto de Ezeiza y aterrizó sin problemas. Según se informó, debido a la falla, los pilotos se vieron obligados a “quemar” combustible para poder aterrizar de forma segura, una maniobra común en este tipo de situaciones.

Dado que se trataba de un vuelo largo y el avión llevaba una gran cantidad de combustible para cubrir toda la ruta, fue necesario reducir su peso consumiendo parte del combustible. Para ello, como ocurre en estos casos, la aeronave tuvo que dar varias vueltas en el aire hasta completar el proceso.