Un atractivo mural se luce en la renovada fachada del HCD

El edificio del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza luce una renovada y atractiva fachada con un mural de variadas temáticas. El artista Carlos Matías Olivera fue el encargado de llevar a cabo la obra, que representa diferentes aspectos destacados de la provincia y la capital mendocina.

El trabajo fue realizado durante los días de Semana Santa y tiene como protagonistas a un cosechador de vendimia como el principal representante de los trabajadores de la época de elaboración del vino; la gastronomía tradicional mendocina, con masas características y tortitas; la medicina y su función en la pandemia; la educación, con un acto de enseñanza; el deporte, con una disciplina destacada en la Ciudad como lo es el ciclismo y el arte en general.

La obra forma parte del programa de embellecimiento de la Ciudad con murales -que se despliega en distintos puntos de la capital (como en el Parque Central)- y fue propuesta por el artista, en el mes de febrero, junto con los bocetos de su compañero de equipo, Augustine Morrison. Posteriormente, se revisaron los detalles de los materiales necesarios para desplegarla y se procedió a su aprobación.

”La posibilidad surgió de una motivación propia en un principio, de ver las paredes a disposición. Se me ocurrió renovar eso con pinturas, que es algo a lo que me dedico y que ya he hecho en otros municipios. Estando en contacto, se pudo avanzar con el proyecto, ya que coincidía con los ideales de la Municipalidad”, contó el muralista sobre el inicio de esta obra.

Además, respecto a lo plasmado, comentó: “Las ideas fueron bastante propias desde un principio. Ya sabía por dónde quería encarar y las cosas, que iban a ser lindas de transmitir. Quería llevarlo por el lado de ciertos ejes temáticos de la provincia, ciertos agentes, trabajadores y deportistas”.

El mural se llevó a cabo este fin de semana largo, algo que el artista destacó como un desafío al deber culminarlo en tiempo récord. Los motivos de los colores de la obra comunican la diversidad y vida en la provincia, junto con sus formas curvas y rectas, en su estructura y versatilidad.

Sobre el artista

Carlos Matías Olivera, quien firma sus trabajos como Chamano, estudió Diseño Gráfico en la UNCuyo. Se define como dibujante de toda la vida. Hizo ilustraciones e historietas hasta que dio con el muralismo, adquiriendo experiencia durante su estadía en Brasil.

En el 2020 comenzó a dedicarse al trabajo en murales y ha realizado otras obras con diferentes municipios. Además, entre sus ocupaciones se encuentra la elaboración de cuadros y tatuajes.