Un apasionado del deporte y Afortunado de Diario Los Andes

“Es una tarjeta que me ha dado felicidad”, afirma entre risas Diego González, el nuevo “Afortunado de Los Andes Pass ”. Y es que los beneficios aparecieron desde el primer momento. Diego cuenta que fue en 2018 que se suscribió al club de beneficios cuando se encontraba realizando los trámites para comprar un auto 0 km. Uno de los vendedores le sugirió los descuentos a los que podía acceder a través de la tarjeta. “En ese momento me permitió un ahorro de más o menos $25.000”.

Este mes la suerte estuvo del lado del joven de 29 años, trabajador en una financiera, que en un primer momento no creía que fuera real la noticia de que era el ganador de $30.000 por mes durante un año. “Cuando me llamaron para avisarme, no creí que fuera verdad, pensé que era una broma. Además, unos días antes habíamos tenido un tipo de secuestro virtual. Recién caí cuando me pidieron que llevará el CBU certificado al diario” contó Diego.

A la alegría de recibir el premio se suma que esto les va a permitir a él y a su mamá poder cancelar todas las cuotas de un lote que han adquirido juntos. “Estamos en la recta final, creo que con este dinero vamos a poder terminar antes de tiempo”, festejó.

La relación de Diego con Diario Los Andes comenzó desde muy chico, en su casa se compra todos los domingos. “Mi mamá hace 25 años que tiene un almacén bastante grande, entonces el diario también se compraba porque ella siempre veía las ofertas mayoristas que creo que salían publicadas en la parte de atrás de la sección de Deportes”, recordó y destacó que lo que más le atraía de chico era que el diario estuviera divido por secciones. “Lo que buscabas lo encontrabas”, destacó el joven.

Diego vive en Las Heras y viaja todos los días al Valle de Uco por su trabajo, lo que le deja muy poco tiempo para estar en su casa. Siempre encuentra algún momento para informarse. “Leo el Diario Los Andes a través de mi perfil de Facebook”, contó el joven. Como fanático del deporte, así se definió, las notas de esa sección son las que más lee, junto con las de policiales.