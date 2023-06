Ulpiano Suarez visitó a la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte y entregó nuevas remeras a los artistas

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, visitó a la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte, de La Favorita. En este encuentro, el jefe comunal entregó remeras a la banda con la inscripción distintiva que los representa y compartió una grata tarde junto a los chicos.

El mandatario capitalino fue testigo del esfuerzo que realizan los jóvenes artistas a la hora de hacer su trabajo dentro del grupo y vivió de cerca la experiencia de tocar los diferentes instrumentos, guiado por los mismos músicos. En esta tarde de ensayo especial en el Gimnasio Nº5, la orquesta presentó dos temas clásicos de su repertorio, poniéndole ritmo a esta práctica especial y deleitando a los presentes.

”Estamos en un momento estupendo. Ganamos un bandoneón y ahora estamos esperando el profe de este instrumento. Ya tenemos 11 profesores en el staff, abrimos la cátedra de guitarra eléctrica y entró un profe de trompeta nuevo”, comenzó diciendo el director de la orquesta, Patricio Ibire.

Y agregó: “Tenemos días de ensayos los martes, jueves y viernes y estamos por abrir los miércoles. Es un proyecto a largo plazo, pero que va mostrando sus frutos en el día a día. En la nómina de alumnos tenemos 52 y creo que a final de años vamos a tener unos 60″.

Del mismo modo, “Pato” agradeció al municipio por su compromiso con la orquesta y su predisposición a la hora de brindar lo necesario para su crecimiento: “Es un apoyo constante. Pido un profesor y me lo dan, igual que con los instrumentos. De esta forma, es fácil avanzar”.

”Es muy importante ver a los chicos venir y enamorarse de la música. No hay que perseguirlos, vienen solos, te esperan, te ayudan, tocan. Como sociedad nos hace falta eso, disciplinas que nos apasionen”, añadió el director.

Por último, a cuenta personal, expresó: “Para mí es una experiencia de vida maravillosa. Es hermoso trabajar con niños y, en este contexto, es el mejor trabajo que he tenido”.

Entre los presentes de este gran encuentro estuvieron familiares de los pequeños artistas de la banda. Mari, una abuela orgullosa de su nieta que toca el violín, comentó: “Me encanta que los ayuden, porque esto sin el apoyo de la municipalidad no se podría hacer. Es muy lindo que les hayan traído las remeras para motivarlos. Es importante que las familias piensen en mandar a los chicos a aprender un deporte o esto que es tan lindo, así están más contenidos los chicos”.

Como no podía faltar, una de las protagonistas de la orquesta dio su testimonio. Delfina, una joven violinista de 12 años, expresó su alegría de formar parte de Pequeños Grandes Músicos del Pedemonte y contó: “Estoy muy contenta, nunca pensé lograr esto. Hace un año que estoy acá y me encanta tocar el violín. Para mí es una actividad preciosa, muy difícil, pero con práctica se puede hacer. Venir a los ensayos es muy bonito porque participás con otros instrumentos y la orquesta es algo que no se puede definir”.