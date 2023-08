Ulpiano Suarez se reunió con los representantes de gremios y cámaras de comercio para llevar tranquilidad

Ulpiano Suarez mantuvo un encuentro con representantes y directivos de los distintos gremios gastronómicos, hoteleros y cámaras de comercio de la Ciudad, para llevar tranquilidad y poner a disposición todos los recursos de Seguridad Ciudadana para que ningún hecho perturbe la vida diaria en la capital mendocina.

Junto al intendente de la Ciudad, estuvieron presentes el coordinador de Gabinete, Roberto Ríos; los secretarios Mario Campos (Seguridad Ciudadana), Lorenzo Nieva (Desarrollo Económico) y Pablo Terk (Comunicación y Planificación Estratégica), además del subsecretario de Desarrollo Comercial, Pablo Levín. También participaron Adrián Alín (Cecitys), Adrián González, Matías Bismach y Noelia Sahar (Aehga), y Jorge Walter Bus (Uthgra Mendoza).

Desde la Ciudad, se convocó a esta reunión tras los acontecimientos sucedidos el martes, cuando una cadena de noticias falsas que circularon por distintas redes sociales provocó que muchos comercios de la Ciudad bajaran sus persianas. A su vez, por el mismo motivo, también algunos establecimientos educativos dejaron de ejecutar sus tareas normalmente.

“Estoy seguro que todo esto que está sucediendo está orquestado por alguna organización. No queremos dejar que una minoría se aproveche de esta situación que es compleja para todo el país, ni que con estas operaciones se resienta la actividad en la Ciudad, ni que corra peligro la integridad física de trabajadores, estudiantes, vecinos y turistas. También pedimos a la población que se informen por medios de comunicación confiables y que no le presten atención a las cadenas de mensajes que llegan por Whatsapp y que no hacen otra cosa que confundir y generar temor”, señaló Ulpiano Suarez.

Y agregó: “Seguimos trabajando de forma coordinada y conjunta para llevar certidumbre y tranquilidad a todos los trabajadores, comerciantes y vecinos. Estamos llevando adelante un monitoreo con autoridades provinciales de seguridad, contando con la presencia de agentes de la policía y también efectivos del cuerpo de preventores que están patrullando las calles de la Ciudad”.

“Queremos llevarle tranquilidad a todos nuestros afiliados gastronómicos y hoteleros, hemos tenido una reunión con el intendente de la Ciudad, solicitando que ponga a nuestra disposición todas las herramientas para su seguridad, para lograr que podamos seguir trabajando y para que una minoría con intereses mezquinos o políticos no pueda impedir que nosotros realicemos nuestras actividades”, señaló Jorge Bus, coordinador de Uthgra Mendoza.

Por su parte, Adrián Alín, le agradeció al intendente Ulpiano Suarez y expresó: “Estamos trabajando en conjunto porque cada día de actividad que pierde un comercio significa un impacto muy grande en sus ingresos. La Ciudad tiene una identidad comercial muy fuerte y la defendemos todos los días, articulando soluciones para cuidar el empleo y la actividad económica”.

Mientras que Adrián González, directivo de Aehga, indicó: “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad, tenemos que repudiar estos actos de personas que están manifestando estas acciones que no son buenas y no hacen bien al sector, en la provincia y en la Ciudad”.