Ulpiano Suarez participó de un encuentro de emprendedoras junto a la Ministra de Educación de CABA

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, participó junto con la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, de un encuentro de mujeres emprendedoras de la provincia llevado a cabo en La Enoteca. El mismo fue organizado por la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación del Ministerio de Economía y contó con la presencia, además, del ministro de Economía Enrique Vaquié.

“Quiero destacar el trabajo realizado en estos 4 años en la provincia de Mendoza. A partir del liderazgo de nuestro gobernador Rodolfo Suarez y de la impronta que le dio Enrique Vaquié al Ministerio de Economía y Energía se entendió que la agenda que venía era la del empleo, de la capacitación, la formación y con un gran equipo. El trabajo llevado a cabo está reflejado en cada una de las emprendedoras y eso habla, también, del potencial de nuestra tierra y de los que trabajamos en la agenda para lograr ese empoderamiento de la mujer y que podemos mostrar con hechos concretos”, sostuvo Ulpiano Suarez.

Por su parte, Soledad Acuña, manifestó: “En la Ciudad de Buenos Aires creemos que no hay que armar una agenda y un puente entre la educación y el trabajo, porque la educación es la condición para el trabajo y nosotros estamos convencidos que la educación tiene mucho para decir y para hacer en materia de desarrollo económico y productivo. Que no son piezas distintas que hay que vincular, es que no hay una sin la otra. En el Ministerio de Educación, cambiamos la visión y la misión para vincularlo directamente con el desarrollo económico y social, porque si la educación no te forma y no te da las herramientas para elegir libremente lo que querés ser y hacer, no tiene sentido”.

El municipio se sumó a este encuentro desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con presencia de emprendedoras de la Dirección de Emprendedores, del Distrito 33 y de la Dirección de Empleo y Economía Social.

Visita de Soledad Acuña a la Ciudad

En el mismo se comentó el trabajo realizado junto a las emprendedoras y los diferentes programas de los que dispone la comuna, dando cuenta de ello a partir de los testimonios de mujeres que llevan o llevaron a cabo diversas acciones enmarcadas el los ejes de capacitación, financiamiento y comercialización.

Se trató de alrededor de 30 emprendedoras, entre ellas de COREME y del taller social textil de la municipalidad, donde contaron su experiencia Sol Guzzo, de Delicias Mendocinas, un emprendimiento de chocolatería y alfajorería; Natalia González, de un negocio de pastelaría; y Beatriz González, con su proyecto de almohadillas terapéuticas.