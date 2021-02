Trotta confirmó la vuelta de clases presenciales al menos tres veces por semana

El ministro de Educación de la Nación explicó este lunes que el Gobierno tiene como objetivo que los chicos tengan clases al menos tres días a la semana cuando comienza el ciclo lectivo del 2021.

“Nuestro objetivo es que por lo menos tres días a la semana cada uno de los estudiantes tengan clases presenciales en la escuela”, explicó Nicolás Trotta en una entrevista para radio Mitre.

“Es importante que el estudiante repita la jornada habitual, no que vaya dos horas. Si tiene jornada simple, que el día que le toca ir vaya todo el día. No son actividades de revinculación educativa, son clases con un sistema alternado de presencialidad y no presencialidad” , dijo.

No obstante, durante su visita en Santa Fe, Trotta recordó que “no hemos superado la pandemia, que sigue impactando en el mundo”.

“Por eso, tenemos que cuidar la escuela, y los protocolos elaborados son los que nos permitirán garantizar distanciamiento físico, uso del tapabocas, ventilación. En ese marco, este será un año de recuperación de aprendizaje, marcado por una realidad de alternancia en la presencialidad”, añadió.

Además, aseguró que el Gobierno es promotor “del regreso a la presencialidad de manera segura de los chicos y los docentes en todas las aulas”, informó Télam.

Nivel superior

En cuanto al nivel superior, Trotta dijo que “dentro de la autonomía propia del sistema universitario, hemos pedido a rectores y rectoras que, en base a los protocolos que rigen desde junio pasado, tengan en cuenta dos aspectos prioritarios para las actividades académicas con presencialidad”.