Fortalecer los músculos de la espalda siempre es positivo, pero si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, es fundamental que no los forcemos y vayamos poco a poco.

Con un buen entrenamiento podemos evitar dolores y cambios posturales molestos que acaban afectando a nuestra estética, además de ser el inicio de posibles lesiones futuras.

Tres ejercicios para fortalecer la espalda - Getty Images/iStockphoto

Además, es necesario fortalecer la espalda para que nuestra columna vertebral no pierda su curvatura natural, protegiéndola también de movimientos bruscos, caídas y sobrepeso provocado por una mala estabilización de nuestro cuerpo. Por ello, los músculos de la espalda deben actuar como un sistema de protección de la columna, pero si no están bien tonificados, no podrán cumplir su función correctamente.

Ejercicios para fortalecer la espalda en casa

Plancha

Al ser ejercicios isométricos que no requieren desplazamiento, son muy buenos para evitar lesiones que podríamos tener con otro tipo de ejercicios. Ayudan a tonificar muchos músculos de la espalda, además de las lumbares y el abdomen.

Piernas hacia el pecho

Las piernas hacia el pecho ayudan a tonificar los músculos abdominales y, a la vez, aumentan la flexibilidad de la cadera y la zona lumbar. Este ejercicio es útil para calmar la tensión en la parte baja de la espalda

Extensiones lumbares o Superman

Es un tipo de ejercicio específico para la parte baja de la espalda. Al ponerlo en práctica trabajaremos zonas como el lumbar, el romboide o la zona del deltoides posterior.

Ignacio Blanco / Los Andes

Hay que tener siempre en cuenta que es fundamental entrar en calor antes de comenzar a ejercitar, así como estirar al finalizar cada sesión. Estas dos acciones contribuyen en la reducción del riesgo de ciertas lesiones y el dolor post ejercicio,