Tres alimentos que producen gases e hinchazón

Eliminar gases (flatulencias) es natural y común. Los eructos o las flatulencias en exceso, acompañados de dolor o hinchazón del abdomen, pueden ocasionalmente interferir en las actividades diarias o causar vergüenza.

Cómo evitar los gases con una buena alimentación (Imagen ilustrativa / Web)

Para evitar este tipo de situaciones, es muy importante prestar atención a los alimentos que consumimos. Muchas veces, los gases pueden formarse cuando el sistema digestivo no descompone completamente ciertos componentes de los alimentos, como el gluten, que se encuentra en la mayoría de los granos, o el azúcar de los productos lácteos y la fruta.

Otras fuentes de gases intestinales pueden ser:

Residuos de comida en el colon

Un cambio en las bacterias del intestino delgado

Mala absorción de los carbohidratos, que puede alterar el equilibrio de las bacterias útiles en el sistema digestivo

Estreñimiento, ya que cuanto más tiempo permanezcan los residuos de comida en el colon, más tiempo tienen para fermentar

Un trastorno digestivo, como la intolerancia a la lactosa o la fructosa o la enfermedad celíaca

Para evitar el exceso de gases, podés hacer lo siguiente:

Eliminar ciertos alimentos. Entre los alimentos que más comúnmente causan gases se encuentran los porotos, guisantes, lentejas, repollo, cebollas, brócoli, coliflor, alimentos integrales, hongos, ciertas frutas y cerveza y otras bebidas con gas . Intentá quitar un alimento a la vez para ver si los gases mejoran.

Comé menos alimentos grasos. La grasa retrasa la digestión y le da a la comida más tiempo para fermentar.

Reducí temporalmente el consumo de alimentos con alto contenido de fibra. La fibra tiene muchos beneficios, pero muchos alimentos con alto contenido de fibra también son grandes productores de gases. Después de quitarlas de tu dieta, volvé a añadir fibras a tu dieta lentamente.

Los gases producen hinchazó en el cuerpo (Freepik)

Hinchazón abdominal: común pero parcialmente incomprendida

La hinchazón abdominal es la sensación de tener el estómago lleno. La distensión es un aumento visible o medible del tamaño del abdomen. La gente suele describir los síntomas abdominales como hinchazón, especialmente si esos síntomas no parecen aliviarse con eructos, evacuación de gases o defecación.

La conexión exacta entre los gases intestinales y la distensión no se entiende del todo. Muchas personas con síntomas de distensión no tienen más gas en el intestino que otras personas. Muchas personas, en particular las que padecen síndrome de colon irritable o ansiedad, presentan mayor sensibilidad a los síntomas abdominales y a los gases intestinales, en lugar de una cantidad excesiva.

No obstante, se puede aliviar la hinchazón abdominal con cambios de comportamiento que reduzcan los eructos o cambios en la dieta que reduzcan los gases.