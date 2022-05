Trastorno de acumulación: ¿Qué es y cómo prevenir efectos sobre nuestra salud?

El trastorno de acumulación compulsiva se manifiesta como una dificultad persistente para deshacerse de ciertas pertenencias que ya no se utilizan, debido a la concepción de que hay que guardarlas, más allá de su valor real. Desde ya, no es un tema para tomar con liviandad, ya que muchas personas padecen este tipo de condición, y viven con angustia algo que es muy común y habitual para otros.

Frente a ello, es importante estar atento a factores de alerta, que pueden indicar que se están haciendo presentes tendencias de guardado extremo, tanto a nivel personal como en el entorno cercano.

Lo cierto es que la calidad de vida comienza a verse perjudicada cuando este tipo de situaciones se manifiesta en la vida de quien lo padece, ya que el propio espacio donde vivimos, los ambientes y los objetos – como mesas, lavadero, las cocinas, los escritorios, las escaleras y prácticamente todas las superficies - suelen estar llena de cosas.

En este sentido, obtener y almacenar una cantidad excesiva de objetos, acumular desorden y tener dificultad para desechar cosas suelen ser los primeros signos, que a menudo surge entre la adolescencia y los primeros años de la adultez.

Comportamientos para tener en cuenta

Según indicaron los especialistas, comprar u obtener de forma excesiva objetos que no son necesarios y para los cuales no disponemos de espacio. También no poder deshacerse de tus cosas con facilidad. Otro comportamiento es el sentimiento de angustia al pensar en deshacerte de ellos.

También cuando el desorden inutiliza los espacios del hogar; y finalmente, indecisión, perfeccionismo, evasión, desorganización excesiva.

El trastorno de acumulación compulsiva se distingue de la colección. Las personas que tienen colecciones, como estampillas o autos de juguete, deliberadamente buscan objetos específicos, los clasifican y exhiben sus colecciones.

Lo cierto, es que emocional y mentalmente los seres humanos necesitan vivir en espacios organizados que favorezcan entornos saludables mientras transcurren sus vidas en ellos. El diseño y distribución de los espacios interiores determinan todos los aspectos de la vida.

De esta forma, de acuerdo al tamaño de las viviendas, un factor clave es la organización de los objetos que disponemos, tanto aquellos con los que necesitamos contar físicamente, así como con los que podemos almacenar. Este último punto, es vital en las ciudades donde el tamaño de los inmuebles es menor. Tan solo en 2021 Space Guru guardó 27.081 nuevos objetos de diferentes personas, los cuales equivalen a aproximadamente 6.000 m3, algo así como dos piletas olímpicas. Todos estos m3 son el espacio liberado en los hogares de sus clientes.

¿Qué guarda la gente en bauleras?

“El 90% son objetos del hogar, 5% cajas y valijas y 5% mobiliario y maquinaria de empresas; el 60% de los usuarios guarda menos de 20 ítems”, comenta Livia Armani de Space Guru. Y agrega: “Si nuestros clientes en su mayoría guardan menos de 20 ítems podemos deducir que por lo general no guardan todas las cosas de la casa. Las personas recurren a nuestro servicio de baulera inteligente para guardar unos pocos objetos por una necesidad de espacio”.

Está demostrado que los espacios desorganizados generan estrés, que tiene efectos sobre la salud física y emocional de la persona, de hecho el estrés es generador de diversas patologías. Aquellos que padecen el trastorno de acumulación están expuestos a los efectos del estrés, es por ello que cuanta menos acumulación de objetos exista en una casa, más saludable será el día a día de las personas que la habitan.

Es momento de empezar a desprenderse de aquello que no tiene valor de uso y en el caso que la decisión de deshacerse se torne muy difícil, siempre está la opción de dar el primer paso, acudiendo a las bauleras inteligentes para su guardado en un lugar seguro. Es otra manera de liberar los espacios de la casa y comenzar a despojarse, aunque sea por un tiempo determinado, de todo aquello que amontonamos sin razón de ser.