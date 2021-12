Joaquín, el nene pastelero, cerró su cuenta de Twitter tras ser víctima de constantes agresiones

Finalmente los haters pudieron más: Joaquín, el nene pastelero que se volvió una celebridad luego de que su historia se viralizara en las redes, decidió cerrar su cuenta de Twitter tras los reiterados ataques que recibió en dicha plataforma.

El pequeño ya había tenido problemas en dicha red, luego de que una cuenta vinculada con un simpatizante de Boca - Sangre Xeneize- realizara días atrás algunos chistes de mal gusto que involucraban al menor. A partir de esa situación, Joaquín le contestó y se generó una polémica que involucró a seguidores de Sangre Xeneize, quienes hostigaron al menor.

Esto lo llevó a decidir cerrar su perfil, pero la repercusión de esa determinación hizo que permaneciera en la plataforma e incluso perdonara a quienes lo habían increpado. No obstante, las cosas no terminaron ahí: los insultos siguieron por lo que el pequeño pastelero cerró su perfil.

Joaquín, el nene pastelero, cerró su Twitter por constantes agresiones.

“No voy a subir más nada acá. Me voy a Instagram, no me critican y no me dicen que por tener 10 años escribe mi mama. No entiendo que es lo que les parece tan raro. Además no digo nada malo, si insultara capaz que ahí si dirían que lo escribo yo. Chau”, aseguró en su última publicación.

Los insultos contra el menor se caracterizaron por su bajeza y por estar cargados de odio, los que surgieron principalmente de perfiles falsos. Algunos giraron en torno a su pasión por la pastelería y otros por las consecuencias tras el accidente que lo dejó con quemaduras en todo el cuerpo.

Pero la gota que colmó el vaso fue una serie de cuestionamientos que algunos hicieron contra la madre del chico u otros cargados de violencia sexual.