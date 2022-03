Tras luchar incansablemente contra el cáncer, murió Sebastián D’Amico

Falleció Sebastián D´amico, el joven de 25 años que usaba sus redes sociales para contar su larga lucha contra el cáncer. El joven tenía un sarcoma embrionario en el maxilar derecho.

De hecho, su familia informó el deceso del joven a través de una historia en su cuenta de Instagram. Allí compartía mensajes motivacionales con sus más de 100.000 seguidores.

Murió Sebastián D'Amico

“En el día de la fecha lamentamos comunicar que Sebastián ha fallecido. En el transcurso del día vamos a dar datos de donde será velado. Muchas gracias a todos por el incondicional todos estos años, él ya no sufre más”, explicaron.

Momentos después, dieron los datos sobre el sepelio. “Será velado este jueves a partir de las 19 en la Cochería de la Quintana 46 Moreno centro”, escribieron. La noticia con la información de dónde se realizará el velatorio de Sebastián.

Su lucha contra el cáncer

Hace siete años, la vida de Sebastián D’Amico cambió para siempre. Todo empezó cuando comenzó a sentir una molestia en la mejilla, una pelotita ubicada en la pared bucal derecha.

Consultó al médico y le diagnosticaron un raro cáncer en la cara que solo afecta al 0,5% de los pacientes con este tipo de enfermedad. La situación provocó una inflamación severa en su rostro, la que fue creciendo paulatinamente desde que fue diagnosticado durante estos seis años.

“En diciembre de 2014 tenía una pelota gigante y fue cuando recién me hicieron una biopsia cuyo resultado estuvo un viernes de enero”, había contado en una entrevista para diario Clarín. El diagnóstico fue “un cáncer maligno”.

“Le ponía toda la energía, me rapaba para darme fuerzas cada vez que empezaba una nueva etapa y me repetía ‘esto es un resfrío, no me va a voltear’. Igual estaba molido, no daba más, a veces el dolor aflojaba un poco y el bulto remitía, pero después volvía a crecer todavía más grande”, dijo.

Así lucía Sebastián en 2014, antes de la enfermedad. - Gentileza Clarín

De a poco Sebastián se animó a convivir con esa delicada situación, pero con el mejor ánimo. Comenzó a compartir videos en las redes sociales, a contar su historia, a pedir ayuda. Sin embargo, en febrero de este año el joven publicó una extensa carta donde explicaba que deseaba con todas sus fuerzas dejar de sufrir.

“Ya no se como escribir que no me quiero morir, ya no se como pedirle a dios que por favor pare todo esto que no quiero sufrir más, no puedo creer que con 25 años tenga que decir me voy a morir en cualquier momento, lucho todos los días de mi vida, con dolores, hemorragia, con éste tumor que cuelga de mi cara y lastima cada vez más y no solo yo, sino que mi familia también lucha y sufre a la par mía y peor muchas veces.Por favor ayúdenme, no quiero sufrir más, no quiero morirme, no estoy listo. Quien puede estar listo para morir? Nadie. No aguanto más tanto sufrimiento. Así es como me veo en la actualidad sin vendajes”, posteó.